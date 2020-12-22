Минздрав: Более 52 тысяч россиян участвуют в вакцинации от коронавируса

В вакцинации населения от коронавирусной инфекции участвуют уже более 52 тысяч граждан, сообщил министр здравоохранения Максим Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с заболеванием.

Кампания продолжается во всех регионах, заявил он. На прошедшей неделе были готовы 1 232 медицинских организации и 89 центров приема препарата, откуда потом идет распределение по прививочным пунктам.

"До конца 2020 года все объемы запланированные - два миллиона доз вакцины - будут выпущены", - заверил глава Минздрава.