Мишустин поблагодарил МЧС за спасения в 2020 году

На этой неделе, в воскресенье, российские спасатели отметят свой профессиональный праздник. Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник приехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, чтобы поблагодарить сотрудников министерства за работу в уходящем году.

Председателя правительства в центре встречал глава МЧС Евгений Зиничев, которому накануне президент присвоил звание генерала армии. Мишустин поздравил министра с назначением и пожелал здоровья.

Сам премьер вручил государственные награды 29 сотрудникам МЧС. Орден Почета, в частности, получил начальник Главного управления пожарной охраны Валентин Нелюбов, а медалью "За отвагу" отмечен начальник пожарно-спасательного отряда города Тулуна Иркутской области Александр Филиппович.

- Только за этот год были спасены более 100 тысяч человек. Эвакуированы из мест повышенной опасности около 150 тысяч, - подчеркнул Михаил Мишустин, подводя итоги работы министерства в 2020 году. - Но самое важное, что МЧС стремится работать прежде всего на предотвращение опасных инцидентов, ведет очень большую информационно-разъяснительную работу, обеспечивая заблаговременное оповещение людей.

МЧС сегодня является мощной государственной структурой, на которую возложена важнейшая для страны задача - защита людей и территорий от чрезвычайных ситуаций, подчеркнул глава кабинета министров. "Это и тушение пожаров, и борьба с природными, техногенным катастрофами, ну и конечно, круглосуточная помощь каждому человеку, который оказался в беде, - отметил он. - Вы работаете практически во всех уголках нашей страны, даже самых удаленных, и в случае необходимости способны в самые кратчайшие сроки прибыть в любую точку страны и оказать высокотехнологичную помощь всем, кто терпит бедствие или нуждается в этой помощи". Для этого у министерства есть самая современная техника, опытные спасатели. "А главное - верность профессиональному долгу, самоотверженность и мужество", - заявил премьер.

Его ознакомили с техническим оснащением спасательных подразделений, подчеркнув, что как транспорт, так и оборудование, включая одежду, преимущественно производят в России. Михаил Мишустин особое внимание попросил обратить на микроэлектронику, которая по всем требованиям должна быть локализована в России. Вице-премьер Юрий Борисов заверил, что работа в этом направлении ведется полным ходом, поскольку потребность в такой технике, в частности в портативных рациях для спецслужб, исчисляется сотнями тысяч штук.

Председатель правительства также напомнил о значении процессов цифровизации. "Новые методы работы, основанные на цифровых решениях, позволяют точно прогнозировать и своевременно предотвращать возможные природные и техногенные катаклизмы, сводить к минимуму их последствия. За этой работой спасенные жизни тысяч людей, ради которых вы работаете круглосуточно без выходных, каждый день и с полной самоотдачей", - подчеркнул Мишустин. Он призвал к дальнейшему совершенствованию работы спасателей, развитию систем комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций с особым упором на процессы прогнозирования и предупреждения ЧС. Правительство же продолжит оказывать министерству всю необходимую поддержку.

- Впереди новогодние каникулы, но ваша напряженная работа продолжается и в праздники. Прошу вас с особым вниманием следить за ситуацией в этот период, конечно, в первую очередь на социальных и медицинских объектах, - обратился премьер к МЧС с просьбой не терять бдительность.