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22.12.2020 21:23
Рубрика: Экономика

Сыграть на трубе

Можно ли сэкономить на подключении загородного дома к газу
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 290(8344)
В начале 2021 года должно быть принято решение о новой схеме подключения пользователей к газовым сетям. Измененная концепция газификации должна быть доработана до 1 января 2021 года. В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, в дальнейшем газификация должна происходить без привлечения средств граждан.
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Минэнерго еще в конце октября внесло в правительство "дорожную карту" по газификации регионов страны. Об этом сообщил глава ведомства Николай Шульгинов, выступая на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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По его словам, разработанная минэнерго целевая модель учитывает необходимость наращивания темпов газификации во всех регионах. Для этого предлагается законодательно определить Единого регионального оператора газификации. Под его контролем будут проводиться все мероприятия: строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и подведение отводов к границам земельных участков граждан. Министр также отметил, что важно организовать возможность заключения "комплексного договора" на поставку газа, подключение и техническое обслуживание сопутствующего оборудования с использованием структур "единого окна" через МФЦ.

Предполагается, что роль Единого регионального оператора газификации будут выполнять структуры "Газпрома", что потребует от компании серьезных дополнительных затрат. По предварительным расчетам, до 2030 года они составят 1,9 трлн рублей. Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что источниками финансирования газификации могут стать льготы по налогу на добычу полезных ископаемых для "Газпрома" или сокращение дивидендов компании. Последнюю возможность отвергли в самом "Газпроме", а в отношении первой возникают сомнения, поскольку это будет дополнительная нагрузка на федеральный бюджет. Также, по данным "Известий", рассматриваются другие возможности - от надбавок на тарифы на газ до введения акцизов и повышенной индексации оптовых цен.

При этом упростится сама процедура подключения. Она должна сократиться до трех этапов, и с момента подачи заявки до пуска газа непосредственно к объекту составит до 135 дней. Для сравнения средний срок подключения населения к газу в 2019 году составлял 237 дней. Система "единого окна" уже заработала в некоторых регионах, но по всей России запустится только после утверждения новой концепции газификации.

По вышеназванным причинам владельцам частных домов и дач в регионах, где уже присутствует газовая инфраструктура, не стоит торопиться с подключением к трубе. Лучше дождаться принятия судьбоносных решений. Это позволит сохранить и время, и деньги. Для тех же, кто не хочет ждать, пока схема остается прежней.

Процедура подключения к газу сократится до трех этапов 

Но потребуется множество документов, разрешений и справок. Кроме паспорта, необходимы документы о праве собственности на дом или землю, где будут построены строения, подключаемые к газу. Нужна будет топографическая съемка местности, где будет производиться подключение газа, в масштабе 1:500, что также стоит денег. Если на участке уже есть строения, к которым проведен газ, то понадобятся: копии договоров на аварийно-техническое обслуживание и техобслуживание газовых систем в доме; справка об отсутствии задолженности перед газовой компанией. Придется выбрать компанию, которая займется проведением газа к дому. Предварительно ее специалисты должны составить смету работ. Цены очень варьируются в зависимости от региона, удаленности от газопровода, местности и прайс-листа подрядчика. Также потребуются документы, в которых должны быть прописаны размеры всех помещений как жилых, так и вспомогательных (но тоже нуждающихся в отоплении); справка о количестве проживающих в доме людей.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов
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