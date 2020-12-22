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22.12.2020 19:08
Рубрика: В мире

Туристам прописали тишину

Отелям в Турции запретили шумно праздновать Новый год
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Министерство внутренних дел Турции запретило праздновать Новый год даже в отелях. Это сделано для того, чтобы не нарушать комендантский час, который будет действовать в стране с вечера 31 декабря и до утра 4 января.

Столь жесткие меры призваны ограничить распространение коронавируса, поскольку развлекательные программы, которые многие отели надеялись провести, чтобы поправить свое финансовое положение, могут собрать большое количество гостей, а значит, и увеличить риск передачи инфекции. Начиная с 22 часов 31 декабря в отелях и других местах запрещено громкое прослушивание музыки, даже если это воспроизведение через звукоусилители плей-листа по просьбе кого-то из гостей. "Некоторые отели и объекты размещения перед наступающим Новым годом продавали пакеты с ужином и музыкальными развлекательными программами. Но такие инициативы ставят под сомнение эффективность других мер, предпринимаемых для борьбы с эпидемией коронавируса", сказано в циркуляре МВД Турции, разосланном во все 81 провинции страны.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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Напомним, последние недели в Турции введен комендантский час. В будни он действует с 21.00 до 05.00, а в выходные жителям вообще запрещено покидать дома, кроме выхода в ближайший магазин или экстренной надобности. Все предприятия общепита работают только на вынос и доставку. Также на улице обязательно ношение масок. Пока ограничения, связанные с соблюдением комендантского часа, не распространяются на туристов.

Тем не менее как гражданам Турции, так и туристам запрещено собираться на Новый год "большими группами", особенно для еды. При этом МВД не уточняет, что такое "большая группа". Но министерство предупреждает, что во время новогоднего комендантского часа будут проводиться усиленные проверки гостиниц. При этом особое внимание контролеры станут обращать на то, чтобы все посетители гостиничных ресторанов жили в том отеле, где расположен ресторан. Против нарушителей обещано возбудить как административные, так и уголовные дела.

В мире Ближний Восток Турция Общество Ежедневник Праздники Новый год

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