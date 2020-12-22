На "Кубке Сальникова" побили три рекорда

Главными претендентами на Гран-при "Кубка Сальникова" - статуэтки "Серебряной акулы", которые вручаются за лучшие результаты среди женщин и мужчин по таблице очков FINA, после первого дня соревнований стали россиянка Евгения Чикунова и белорус Илья Шиманович.

Шиманович сейчас находится в отличной форме. Несколько дней назад на чемпионате Белоруссии он установил мировой рекорд на дистанции 100 м брассом в 25-метровом бассейне - 55,34 секунды. Предыдущее достижение с 2009 года принадлежало южноафриканцу Кэмерону ван дер Бургу (55,61). В Санкт-Петербурге Шиманович отличился на дистанции 50 м брассом, обновив рекорд турнира - 25,67.

Брасс удался и петербурженке Чикуновой. На стометровке она финишировала с результатом 1.04,56.

Рекорд "Кубка Сальникова" также побила Ника Годун на 100 м комплексом (1.00,00). А белорус Григорий Пекарский повторил рекордное время на 50 м баттерфляем (22,37).