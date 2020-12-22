Начальник штаба ВМС Японии заразился коронавирусом

Начальник штаба ВМС Японии адмирал Хироси Ямамура заразился коронавирусом, сообщает телерадиокомпания NHK.

Заболевание у военнослужащего протекает на фоне легкой симптоматики. 58-летний адмирал находится на домашнем карантине и продолжает выполнять свои служебные обязанности. Инфицирование японца COVID-19 не должно сказаться на деятельности морских сил самообороны страны.

По некоторым данным, Хироси Ямамура 21 декабря сдал анализы на инфекцию, которые дали положительный результат. По последним сведениям, за весь период пандемии в министерстве обороны и силах самообороны островного государства коронавирусом заболели более 430 человек.