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22.12.2020 11:20
Рубрика: Культура

Наталья Осипова станцевала в Михайловском театре "Золушку"

Текст: Лейла Гучмазова
Наталья Осипова много лет сохраняет статус любимицы российского балета. Да, удрала из дворца - Большого театра. Да, трамплином через петербургский Михайловский оказалась прима-балериной Ковент Гарден. И да, теперь она космополитичная жительница Лондона, но темперамент москвички никуда не пропал.
Фото: предоставлено Михайловским театром Фото: предоставлено Михайловским театром
Фото: предоставлено Михайловским театром

Осипова давно мечтала станцевать специально на нее поставленную "Золушку" Прокофьева, но в ожидании "своего" хореографа пока представила старую постановку классика драмбалета Ростислава Захарова, поставленную в 1945 году и тогда хитовую, а потом ошельмованную за простоту и восстановленную для Михайловского театра три года назад Михаилом Мессерером.

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского драматического театра им. А.С. Пушкина
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С первой сцены в звезде нет ничего фальшиво-балетного: Золушка разнимает сестер, своей же метлой шлепнутая по попе Мачехой чистит кастрюли, пригорюнившись и заплакав. Что важно - без скачущих плеч, искривленного лица и прочих типично балетных штампов. Мало-помалу фокус смещается с прекрасной героини на спектакль, и тут ждут открытия. Ошельмованный за простоту Ростислав Захаров, чье 110-летие стало поводом для современной версии, вовсе не примитивен. Он безыскусно, но слышит музыку - на кульминациях Прокофьева нет движений "в пол" - только ввысь и друг к другу. Он ценит старинный балет: фея зимы по танцу напоминает Русскую невесту принца из "Лебединого озера", а бойкий шут - родной брат тамошнему шуту. Соло впряженного в карету кузнечика цитирует классическую Голубую птицу, Золушке дарят подарки феи, а ее выход с тремя заморскими принцами - неполное адажио принцессы Авроры с кавалерами из "Спящей красавицы" Петипа. И таких "приветов для своих" еще много.

Есть послания и небалетной публике. Захаров (а за ним и Мессерер) опережают фильм-шедевр "Золушка" Надежды Кошеверовой 1947 года с Яниной Жеймо, Фаиной Раневской и Эрастом Гариным, известный додиснеевским поколениям назубок. Будущий фильм мелькает в учителе танцев Раздватрисе, в лихом галопе гостей, бестолковых служивых с кучами туфель, мизансценах и настроениях. Архаичнее выглядит балаган трипов принца по миру в поисках Золушки. Тут и индус с кальяном, и испанки с веерами, и карта мира на заднике для геолокации, где так и пишут - Испания. Впрочем, при всей предсказуемости переделать эту часть балета было бы глупо: пряность "заморских" танцев превращает любого зрителя в ребенка. При добавленном 3D видео резала глаз ядовитая зелень "лета" и пять раз повторившийся вылет птиц, но вообще идея показала как прекрасно монтируются видеоарт с драмбалетом. Великая магия старого театра, где скинувшая плащ нищенка становится феей, дополнена мгновенной сменой времен года, и теперь для этого не нужен антракт со сменой декораций.

Удача кастинга - гротесковая Мачеха - Алла Матвеева, состоящая из острых углов подбородка, локтей, коленей. Сама же Наталья Осипова вопреки имиджу темпераментной виртуозки показалась как тонкая лирическая балерина, чья легкость покоится на хрупкой природной летучести, а игривость родом из "внутренней девочки", редкой и неотразимой в профессионалах. Над ее танцем царит великий прокофьевский Вальс-Полночь, превративший сказку в притчу о скоротечности жизни, отстукивающей всем нам срок и ищущей любви. Этой любовью не дождавшаяся персональной "Золушки" Осипова лучится в искренних экарте и брызжущих счастьем турах, проживая свою жизнь здесь и сейчас и утверждая отличие сильных натур от всех остальных.

Культура Театр Музыкальный театр

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