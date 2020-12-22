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22.12.2020 21:54
Рубрика: Культура

Прошлое наступило

Названы лучшие отреставрированные в этом году здания
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 290(8344)
За последние 10 лет в столице отреставрировали более 1,5 тысячи архитектурных памятников - многие из них в буквальном смысле восстали из руин и были спасены от полного разрушения. Работы на 99 объектах реставраторы завершили в этом году. Москвичи увидели обновленными Северный речной вокзал, Дом Наркомфина, ансамбль Рождественского монастыря и многие другие. Лучшими на днях назвали 13 проектов, их реставраторы стали лауреатами конкурса "Московская реставрация-2020".
Северный речной вокзал в этом году стал одним из главных подарков реставраторов москвичам. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Северный речной вокзал в этом году стал одним из главных подарков реставраторов москвичам. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Северный речной вокзал в этом году стал одним из главных подарков реставраторов москвичам. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Как поздравляют пароходы

Знаковым оказалось уже само место подведения итогов конкурса. Церемонию провели в "Художественном" - старейшем кинотеатре Москвы, реставрация которого завершилась совсем недавно. Первых зрителей роскошному обновленному залу еще предстоит принять, но московские реставраторы уже смогли рассмотреть его во всех деталях. Сам кинотеатр, впрочем, в список лучших не попал, поскольку работы на нем только закончились. Зато почетное место занял Северный речной вокзал. Его открытие в сентябре мэр Сергей Собянин назвал уникальным событием. "Неоднократно ко мне обращались москвичи с просьбами восстановить этот объект, они беспокоились о том, что там происходит. По сути дела, он превращался в руины. Мы попросили федеральные власти передать его городу и активно с первых дней начали работу по научному проектированию реставрации и по самой реставрации", - напомнил глава города.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
В Керчи завершена реставрация Митридатских лестниц

Теперь еще недавно заброшенный вокзал каждый день посещают сотни человек - поднимаются на крышу с панорамным видом, изучают старинные интерьеры, заходят перекусить в знаменитый ресторан "Волга-Волга". Привели в порядок и примыкающую к вокзалу набережную с парком, благодаря чему у Москвы появилась новая точка притяжения горожан и туристов, удаленная от центра. Не случайно именно этот объект лучшим примером реставрации назвали сами москвичи - он получил почти половину всех голосов в "Активном гражданине".

Другой яркий пример работы московских реставраторов в этом году - Дом Наркомфина. Этот уникальный памятник конструктивизма построили в 1930-х годах как дом-коммуну, жильцы которой должны были не замыкаться в своих квартирах, а проводить как можно больше времени в обществе друг друга. Все необходимое для жизни было сосредоточено в стенах этого здания. Интересно, что реставрацией занимался внук автора проекта Моисея Гинзбурга - Алексей. "У нашего проекта были две главные задачи. Первая - сохранить функцию здания, чтобы оно отвечало всем современным требованиям к жилью, в том числе техническим. Вторая задача - сохранить дух этого дома. Делая реплики, воссоздавая утраченные элементы, нам было важно максимально сохранить то, что осталось, в режиме консервации. Чтобы люди, видя и осязая сохранившиеся части дома, понимали, что ему 90 лет", - рассказал реставратор. Отреставрированное здание, как и задумывал его автор, снова стало жилым.

От усадьбы к усадьбе

Если первые два здания в списке победителей конкурса реставрации построили в 1930-е годы, то остальные гораздо старше. Одних только городских усадеб набралось шесть штук. Например, история особняка в Хохловском переулке, известного москвичам как Межевая канцелярия, насчитывает четыре десятка лет. Проблема таких домов для реставраторов обычно заключается в том, что они пережили несколько реконструкций, а до наших дней дошли в печальном состоянии. Так было и здесь - к моменту начала работ здание представляло собой руины со сгоревшей крышей и прогнившими перекрытиями.

Дом Наркомфина снова стал жилым - к его реставрации подошли с максимальным вниманием к деталям. Фото: instagram.com / narkomfin.ru

Перед реставраторами стояла сложная задача - это здание много раз менялось и перестраивалось, так что же считать оригиналом? Решение оказалось весьма нестандартным. У большей части трехэтажного здания теперь желтый строгий фасад - это декор XIX века. Однако на его фоне выделяются два белых пятна с совершенно другой архитектурой, как у теремка с резными наличниками и маленькими окошками - это уже декор XVII века. Так что теперь в Москве есть еще один дом, где на одном фасаде переплелись разные эпохи. Если будете неподалеку от Хохловского переулка - обязательно зайдите взглянуть на это решение. Кстати, реставрация этого памятника не стоила ничего налогоплательщикам - все работы оплатил инвестор в рамках программы "рубль за метр". Именно такую цену он будет платить в ближайшие 49 лет за аренду спасенного особняка.

По этой же городской программе обрел новую жизнь и другой пример реставрации, признанный одним из лучших в этом году. Речь о городской усадьбе Матвеевых в Волховском переулке. В центральный фасад ее главного дома упирается Посланников переулок, так что для идущих по нему он выступает настоящим маяком. Правда, в последние годы этот маяк был аварийным и вместо восхищения вызывал скорее жалость. Теперь же небольшой дом с мезонином выглядит так, будто переместился к нам из прошлого - прохожие нередко останавливают на нем взгляды, удивляясь, как этот особняк уцелел среди окружающих многоэтажек.

Кстати

Речные ворота

Полный список победителей "Московской реставрации-2020" ищите на сайте mos.ru. Там представлены все проекты, по которым легко можно устроить самостоятельную экскурсию, большинство из них расположены в центре и заслуживают того, чтобы быть увиденными. Ну а если вы еще не были на Северном речном вокзале, то обязательно побывайте - там можно провести добрую половину дня. Только не забудьте маску, желающих посмотреть на новые речные ворота Москвы обычно много.

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