Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - стали 168 учеников 5-7 классов.

Ребята состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, технологии для мира роботов, технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания подготовлены так, чтобы увлечь школьников наукой и техникой, дать им примерить на себя роль специалиста будущего.

"Главная цель Олимпиады - вызвать в школьниках интерес к прорывным технологиям, вовлечь их в инженерное образование, - рассказал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. - Благодаря таким соревнованиям участники, финалисты, победители - все они могут оценить собственные возможности и проанализировать интересы. Но не только. Ребятам показали, что необязательно ехать в мегаполис, чтобы заниматься тем, что тебе нравится, даже если школьник живет в далеком селе, а хотел бы запускать космические ракеты. Мы часто слышим критику онлайн-форматов, но именно такие мероприятия, как Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior, подчеркивают сильные стороны дистанционных событий, в первую очередь, доступность".

Олимпиада проводится совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), "Платформой НТИ" и Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" Национального проекта "Образование".

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, в этом году поступило 28 732 заявки, а победителями соревнований стали 43 команды - 168 школьников.

"Они представляют 39 российских регионов. Это чуть больше, чем годом ранее, когда в победители вышли ребята из 32 российских регионов. Наибольшее количество победителей - в Московской области (16), Санкт-Петербурге (14), Свердловской области (11), Республике Саха (Якутия) (10) и Ставропольском крае (10)", - рассказал Алексей Комиссаров.

- Финалисты сферы "Технологии для виртуального мира" разрабатывали компьютерные игры на темы (наука, профессии будущего, искусственный интеллект и пр.).

- Участники сферы "Технологии для космоса" решали комплексную сценарную задачу по спасению "космической базы": проектировали детали для роботизированного транспорта, писали управляющий код, выполняли виртуальные полеты в симуляторе.

- Финалисты сферы "Технологии для среды обитания" готовили вычислительное эссе по результатам исследования городской среды.

- В рамках сферы "Технологии для мира роботов" школьники решали задачу, связанную с мониторингом города с помощью летающих беспилотников - писали алгоритмы для автономного полета, обрабатывали данные с видеокамер и датчиков, установленных на дронах, а испытания проводили в симуляторе.

- Участники сферы "Технологии для человека" разрабатывали человеко-машинный интерфейс для управления виртуальным "аватаром" на экране компьютера: проектировали электронные компоненты, готовили схему размещения датчиков считывания биосигналов на теле человека.

Мы видим на соревнованиях школьников с исследовательским мышлением, алгоритмическим мышлением, - подчеркнул лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - Каждый финалист на своем опыте убедился, что современные технологии - это красиво и сложно, но при этом достижимо. Космические ракеты, коптеры, искусственный интеллект, человеко-машинные интерфейсы, компьютерное зрение, виртуальная и дополненная реальность - все это реально освоить, реально стать настоящим профессионалом и работать на прогресс.

В дальнейшем участники Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior смогут присоединиться и к другим проектам президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Кружкового движения. Финалы олимпиады проходили с 22 ноября по 22 декабря в формате онлайн - всего состоялось девять соревнований в каждом федеральном округе и в Москве.