Новости

В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского 20:48
В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей 20:43
Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа 20:38
Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год 20:38
Фильм Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля 20:27
В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье 20:12
В Москве вооруженный мужчина ворвался в здание Western Union 20:09
МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов 20:08
Документ об инвалидности станет электронным с 1 января 19:50
Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 19:37
"Газпром" рассчитал цену газа для Европы на следующий год 19:32
Владеющая Джеймсом Бондом и Рокки студия MGM ищет, кому бы продаться 19:29
Госдума рассмотрит проект о праве президента РФ вновь претендовать на два срока 19:18
Эксперт пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19 18:54
СМИ: Мутация коронавируса была обнаружена в Болгарии еще в апреле 18:45
Петербурженка потребовала от McDonalds 72 миллиона рублей за шум 18:41
ВОЗ озабочена снижением эффективности ПЦР-тестов на коронавирус 18:41
Умер знаменитый французский актер Клод Брассёр 18:22
Всего 1 процент россиян проведет новогодние каникулы за границей 18:19
В Новосибирске похитили драгоценные камни на 575 млн рублей 18:09
Названы дата и место похорон автора "Ну, погоди!" Курляндского 18:07
Путин подписал закон о переносе срока предустановки российского ПО 18:02
Назван город с самым дешевым салатом оливье 18:00
Роспотребнадзор отмечает признаки стабилизации коронавируса 17:57
Путин подписал закон о внесудебном аннулировании сертификатов на товары 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 19:37
Рубрика: Общество

Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

Текст: Ксения Колесникова

Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - стали 168 учеников 5-7 классов.

Эксперт: Вузам нужен регламент по проведению дистанционного обучения

Ребята состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, технологии для мира роботов, технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания подготовлены так, чтобы увлечь школьников наукой и техникой, дать им примерить на себя роль специалиста будущего.

"Главная цель Олимпиады - вызвать в школьниках интерес к прорывным технологиям, вовлечь их в инженерное образование, - рассказал первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. - Благодаря таким соревнованиям участники, финалисты, победители - все они могут оценить собственные возможности и проанализировать интересы. Но не только. Ребятам показали, что необязательно ехать в мегаполис, чтобы заниматься тем, что тебе нравится, даже если школьник живет в далеком селе, а хотел бы запускать космические ракеты. Мы часто слышим критику онлайн-форматов, но именно такие мероприятия, как Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior, подчеркивают сильные стороны дистанционных событий, в первую очередь, доступность".

Олимпиада проводится совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), "Платформой НТИ" и Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" Национального проекта "Образование".

В Минобрнауки работают над созданием цифрового профиля студента

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, в этом году поступило 28 732 заявки, а победителями соревнований стали 43 команды - 168 школьников.

"Они представляют 39 российских регионов. Это чуть больше, чем годом ранее, когда в победители вышли ребята из 32 российских регионов. Наибольшее количество победителей - в Московской области (16), Санкт-Петербурге (14), Свердловской области (11), Республике Саха (Якутия) (10) и Ставропольском крае (10)", - рассказал Алексей Комиссаров.

- Финалисты сферы "Технологии для виртуального мира" разрабатывали компьютерные игры на темы (наука, профессии будущего, искусственный интеллект и пр.).

- Участники сферы "Технологии для космоса" решали комплексную сценарную задачу по спасению "космической базы": проектировали детали для роботизированного транспорта, писали управляющий код, выполняли виртуальные полеты в симуляторе.

- Финалисты сферы "Технологии для среды обитания" готовили вычислительное эссе по результатам исследования городской среды.

- В рамках сферы "Технологии для мира роботов" школьники решали задачу, связанную с мониторингом города с помощью летающих беспилотников - писали алгоритмы для автономного полета, обрабатывали данные с видеокамер и датчиков, установленных на дронах, а испытания проводили в симуляторе.

Фото: Михаил Пинкус
Как "цифра" помогает школьникам лучше учиться

- Участники сферы "Технологии для человека" разрабатывали человеко-машинный интерфейс для управления виртуальным "аватаром" на экране компьютера: проектировали электронные компоненты, готовили схему размещения датчиков считывания биосигналов на теле человека.

Мы видим на соревнованиях школьников с исследовательским мышлением, алгоритмическим мышлением, - подчеркнул лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - Каждый финалист на своем опыте убедился, что современные технологии - это красиво и сложно, но при этом достижимо. Космические ракеты, коптеры, искусственный интеллект, человеко-машинные интерфейсы, компьютерное зрение, виртуальная и дополненная реальность - все это реально освоить, реально стать настоящим профессионалом и работать на прогресс.

В дальнейшем участники Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior смогут присоединиться и к другим проектам президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Кружкового движения. Финалы олимпиады проходили с 22 ноября по 22 декабря в формате онлайн - всего состоялось девять соревнований в каждом федеральном округе и в Москве.

Общество Общество Образование Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации