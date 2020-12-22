Не Xiaomi. Назван самый популярный в России смартфон

64-гигабайтный Samsung Galaxy A51 стал самым продаваемым смартфоном в России. В пятерку наиболее популярных также вошли модели Samsung Galaxy A10, Galaxy A01, iPhone 11 и Samsung Galaxy A51, оснащенный 128 Гб памяти.

Об этом RG Digital рассказали в компании "М.Видео-Эльдорадо". По данным ритейлера, в 2020 году относительно прошлого года продажи смартфонов в России выросли на четыре процента в штуках и на 15 процентов - в денежном выражении.

В число наиболее популярных среди российских покупателей брендов смартфонов, помимо Samsung, также входят Honor, Xiaomi, Apple и Huawei.

Эксперты отмечают, что в 2020 году одним из заметных трендов стал высокий спрос на флагманские устройства дороже 50 тысяч рублей, которые покупатели выбирают на перспективу. Помимо очевидных технических характеристик, россияне обращают внимание на NFC, eSIM, биометрию.