НХЛ согласовала структуру нового сезона

Очертания сезона 2021/2022 Национальной хоккейной лиги становятся все яснее. Похоже он будет не менее уникальным, нежели предыдущий.

Накануне НХЛ утвердила состав четырех дивизионов (в Западном, Восточном и Центральном будет по восемь клубов, в Северном - семь). Их пересобирали так, чтобы минимизировать разъезды команд. В итоге один из них, Северный, оказался полностью состоящим из канадских клубов. При этом не скажешь, что перераспределение получилось равномерным. Так, на общем фоне выделяется Восточный дивизион, в который к "Вашингтону" Овечкина попал "Рейнджерс" Панарина, "Питтсбург" Малкина, а также мощные "Бостон" и "Филадельфия". У свежего обладателя Кубка Стэнли, "Тампы" соперники, к примеру, попроще. В их числе, средние "Чикаго", "Коламбус", "Детройт", "Флорида".

Между тем состав дивизионов будет иметь в этом сезоне первостепенное значение. Дело в том, что все 56 матчей (вместо обычных 82) в регулярном чемпионате каждая команда проведет с соперниками из своего дивизиона. В плей-офф выйдут по четыре лучших команды, причем первый раунд будет сыгран также в пределах дивизиона: первая команда сразится с четвертой, вторая с третьей. Четыре команды, которые пробьются в полуфинал Кубка Стэнли, получат номера посева, исходя из количества очков, набранных в сезоне. Опять же, первый номер сыграет с четвертым, второй - с третьим.

Планируется, что сезон начнется 13 января. Выставочных матчей при этом не планируется: команды сразу приступят к "регулярке".

"Мы понимаем, какие сложности ждут нас впереди, как это было весной и летом, но нашим приоритетом будут оставаться здоровье и безопасность всех участников процесса и мест, где мы будем жить и играть", - заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

А глава Ассоциации игроков лиги Дональд Фер высказал надежду, что "в эти непростые времена матчи НХЛ и вернувшиеся на лед хоккеисты сумеют развлечь болельщиков".