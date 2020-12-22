Постановление правительства Новосибирской области от 22 декабря 2020 года № 526-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующее изменение:

пункт 11 изложить в редакции:

"11. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, приостановить с 28.03.2020:

1) бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности) (далее - организации отдыха детей и их оздоровления); в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций отдыха детей и их оздоровления";

2) деятельность объектов, предназначенных для проведения массовых мероприятий, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







