Новости

Париж откроет границу с Британией для французских водителей 23:34
Россияне назвали главные слова 2020 года 23:24
Коронавирус достиг Антарктиды 23:20
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 23:15
Матч "Ювентус" - "Наполи" будет переигран 22:23
Названа дата прихода циклона "Грета" в Москву 22:02
Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19 21:58
Умер актер, режиссер "Цветика-семицветика" Борис Бушмелёв 21:37
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала 21:36
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 114 военнослужащих 21:21
В Роттердаме ожидается "Северный ветер" 21:14
Сухопутная часть "Северного потока - 2" готова к работе 21:01
В петербургском супермаркете проломили череп покупателю без маски 20:57
Актриса Ирина Муравьева заразилась COVID-19 20:55
В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского 20:48
В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей 20:43
Босния и Герцеговина объяснила происхождение подаренной Лаврову иконы 20:43
Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа 20:38
Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год 20:38
Фильм Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля 20:27
В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье 20:12
В Москве вооруженный мужчина ворвался в здание Western Union 20:09
МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов 20:08
Документ об инвалидности станет электронным с 1 января 19:50
Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 декабря 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 22 декабря 2020 года № 526-п "О внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующее изменение:

пункт 11 изложить в редакции:

"11. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, приостановить с 28.03.2020:

1) бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием (организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детских лагерях труда и отдыха, детских лагерях палаточного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности) (далее - организации отдыха детей и их оздоровления); в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций отдыха детей и их оздоровления";

2) деятельность объектов, предназначенных для проведения массовых мероприятий, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией