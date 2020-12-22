Новые родители: кто и как берет в семьи детей-сирот

В столичных детских домах дети-сироты не задерживаются. В жизни почти 19 тысяч ребят уже случились счастливые перемены - семьи москвичей взяли их под свое крыло и помогают с нуля познавать окружающий мир. Даже мальчишки и девчонки, у которых судьба отняла не только родителей, но и здоровье, благодаря поддержке города находят семьи. Как складывается их жизнь с новыми родителями, выясняли корреспонденты "РГ" - Недели".

Смело в дело

В семье Светланы Зачесовой и Константина Леочко недостатка в детских улыбках нет. Одиннадцать детей, десять из которых приемные. Первую девочку Алену взяли еще в 2007 году. Решение помог принять родной сын Андрей, которому тогда едва исполнилось четыре года. "Мы с мужем, конечно, готовы были ко второму ребенку, прошли школу приемных родителей, получили разрешение принять малыша в семью. Во время обучения я узнала, что в приюте нашего района есть пятилетняя Алена, очень похожая на меня. Вскоре Андрюша с ней познакомился, дети играли на площадке и подружились. Как-то он мне сказал: "Мама, давай пригласим Алену в гости". Девочка приехала к нам домой и уже не уехала, стала частью семьи", - вспоминает Светлана. Она признается, что всегда мечтала о большой семье, а желание детей иметь братика и сестричку только подбодрило супругов вновь обратиться в опеку.

"Я отнесла документы, и мне рассказали о Вике и Виталике, которые остались без родителей. Мальчик был на год младше Андрея, а Вика - ровесница Алены и похожа на нее, как сестра-двойняшка. Дети познакомились и

решили, что нам это нужно. Так ребят стало четверо. Но у меня была еще мечта о маленькой девочке, - признается Светлана. - Когда я рассказала об этом в соцзащите, нам показали шестилетнюю Дашу. Выяснилось, что у нее есть старшие брат и сестра, Кристина и Никита. И снова получилось так, что Никита - ровесник мальчиков, а Кристина - одногодка Алены и Вики. Мы решили подумать, познакомиться со старшими. Пригласили их в гости, потом еще раз и еще. А потом я предложила им: "Ребята, оставайтесь".

Через несколько дней, когда семья оформляла документы, представитель опеки рассказал им о маленькой девочке Ульяне, недавно попавшей в детский дом. "Поехали познакомиться, а вернулись уже вместе. Это случилось в 2014 году и стало, пожалуй, самым сложным моментом: детей в семье стало в два раза больше. Но мы справились. Пять лет прожили вдесятером. Никого не искали. Старшие девочки отпраздновали совершеннолетие и переехали в свои квартиры, полученные от государства. В прошлом году, 1 сентября, когда мы помогали им оформлять документы на жилье, выяснилось, что в приюте соседнего района оказался Кирилл. Мальчик потерял маму, а родственники отказались ему помочь. Мы решили, что нельзя бросать ребенка в тяжелой ситуации. Так у нас появился еще один сын", - продолжает Светлана.

Все это время родные и друзья поддерживали большую семью. Но в гости стали ходить реже - все-таки с такой оравой прием устроить непросто. Вместо этого семья теперь предпочитает встречаться с друзьями в парках, любит велопрогулки, тусовки в аквапарке или на роллердроме. А еще их большая страсть - походы с палатками, семейный кинотеатр и настольные игры.

Чтобы содержать семью, родители много работают. Светлана - риелтор, Константин - программист.

- Как же вы все успеваете? - спрашиваю многодетную маму.

- Составляем расписание на день, четко распределяем обязанности. А если нет любимой работы, как объяснить детям, зачем им учиться, совершенствоваться? К тому же дети - это действительно дорогое удовольствие. Мы очень много тратим на кружки, например младшие девчонки занимаются рок-н-роллом, участвуют в конкурсах. Да и школьную программу иногда приходится подтягивать, особенно перед подготовкой к ОГЭ или ЕГЭ. Значит, нужно нанимать репетиторов.

Семейные ценности

Благодаря таким родителям, как Светлана и Константин за последние 10 лет число сирот, проживающих в интернатных учреждениях столицы, стало меньше в 3,3 раза. На воспитание в семьи передано почти 19 тысяч детей, или 94 процента. Остальные 1317 ребят живут в 20 центрах содействия семейному воспитанию и ждут приемных родителей. Столичные власти стараются прежде всего сделать так, чтобы дети оставались в родной семье. И только когда это не удается и они остаются без родителей, город помогает с их устройством в приемные семьи.

...Титовы воспитывают шестерых приемных детей плюс семеро своих. В сентябре 2015 года Валентина и Виктор взяли в семью двух сестричек Кристину и Алину, которые прожили в детдоме семь лет. Родная бабушка навещала девочек, обещала каждый раз забрать, но - увы! Сейчас сестрам 17 и 15 лет. Ходят в школу и радуют родителей пятерками и четверками. Уже в феврале 2016 года Титовы взяли еще двух мальчиков-близнецов, четырехлетних Орландо и Кристиано. Родителей не смутило здоровье детей: у них была врожденная двухсторонняя сенсоневральная глухота. Валентина решилась сделать ребятам кохлеарную имплантацию - операцию по установке электронного устройства, которое дает возможность слышать. Вопреки прогнозам врачей мальчики не только услышали, но и неплохо заговорили. Сейчас они во втором классе, отлично читают и пишут. Нельзя им пока только кататься на горке вместе с другими мальчишками - требуется время, чтобы их здоровье восстановилось.

Приняв ребенка, мамы и папы начинают получать городские выплаты

В прошлом году в семье снова произошло пополнение - появились еще два ребенка, трехлетняя Настя и четырехлетний Сережа. Малыши совсем не говорили. В новой семье Настя начала лепетать в первые же полтора месяца, наметился большой прогресс и у Сережи. Психологи подтверждают: даже в атмосфере семейного приюта, где с детьми занимаются индивидуально, можно победить сложнейшие недуги.

"С приемными детьми непросто, как правило, у многих задержка психического развития, и с ними нужно постоянно заниматься, но дело того стоит", - убеждена Валентина.

Поздравляем! Вы - родители

Супруги, которые хотят усыновить или взять под опеку детей, в Москве могут получить консультации специалистов в школах приемных родителей. Здесь им подскажут, какие потребуются документы, на какие льготы можно рассчитывать, как помочь ребенку адаптироваться в новой семье и избежать конфликтов, а также как воспитывать ребят с инвалидностью. В городе 33 школы - выбрать лучше ближайшую к дому. Запись на двухмесячные занятия доступна на портале "Моя новая семья". Там же есть банк данных детей-сирот. Специальные фильтры помогут выбрать пол, возраст и даже цвет волос и глаз ребенка.

После окончания школы будущим родителям выдается бессрочное свидетельство и можно начинать сбор документов для органов опеки и попечительства. Приняв в семью ребенка, мамы и папы начинают получать социальные выплаты. Ежемесячно на ребенка выходит от 17,4 тысячи до 29 тысяч рублей, а также вознаграждение - 16,7 тысячи рублей за каждого ребенка (за ребенка-инвалида - 28,4 тысячи рублей). Кроме того, родители получают единовременную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка: 89 205 рублей - на первого, 124 887 рублей - на второго и 178 410 рублей - на третьего усыновленного ребенка и последующих детей.

Кстати

Новый дом

С 2014 года в городе запущен уникальный пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание пятерых или более детей в возрасте от 10 лет или детей-инвалидов. В его рамках приемные семьи получают квартиры из расчета по 18 кв. м на человека. В течение 10 лет родители должны взять еще приемных детей взамен достигших 18-летия. После истечения этого срока квартира становится их собственностью. За время реализации проекта его участниками стали 46 семей, которые взяли на воспитание 286 детей.