Новые родители: кто и как берет в семьи детей-сирот

Новости

Названа дата прихода циклона "Грета" в Москву 22:02
Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19 21:58
Умер актер, режиссер "Цветика-семицветика" Борис Бушмелёв 21:37
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала 21:36
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 114 военнослужащих 21:21
В Роттердаме ожидается "Северный ветер" 21:14
Сухопутная часть "Северного потока - 2" готова к работе 21:01
В петербургском супермаркете проломили череп покупателю без маски 20:57
Актриса Ирина Муравьева заразилась COVID-19 20:55
В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского 20:48
В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей 20:43
Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа 20:38
Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год 20:38
Фильм Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля 20:27
В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье 20:12
В Москве вооруженный мужчина ворвался в здание Western Union 20:09
МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов 20:08
Документ об инвалидности станет электронным с 1 января 19:50
Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 19:37
"Газпром" рассчитал цену газа для Европы на следующий год 19:32
Владеющая Джеймсом Бондом и Рокки студия MGM ищет, кому бы продаться 19:29
Госдума рассмотрит проект о праве президента РФ вновь претендовать на два срока 19:18
Эксперт пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19 18:54
СМИ: Мутация коронавируса была обнаружена в Болгарии еще в апреле 18:45
Петербурженка потребовала от McDonalds 72 миллиона рублей за шум 18:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 21:10
Рубрика: Общество

Пусть мама услышит

Новые родители: кто и как берет в семьи детей-сирот
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя № 290(8344)
В столичных детских домах дети-сироты не задерживаются. В жизни почти 19 тысяч ребят уже случились счастливые перемены - семьи москвичей взяли их под свое крыло и помогают с нуля познавать окружающий мир. Даже мальчишки и девчонки, у которых судьба отняла не только родителей, но и здоровье, благодаря поддержке города находят семьи. Как складывается их жизнь с новыми родителями, выясняли корреспонденты "РГ" - Недели".
В столице много добрых людей, готовых взять детей в свои семьи и подарить им любовь и заботу. Фото: Виктор Драчев / ТАСС В столице много добрых людей, готовых взять детей в свои семьи и подарить им любовь и заботу. Фото: Виктор Драчев / ТАСС
В столице много добрых людей, готовых взять детей в свои семьи и подарить им любовь и заботу. Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Смело в дело

В семье Светланы Зачесовой и Константина Леочко недостатка в детских улыбках нет. Одиннадцать детей, десять из которых приемные. Первую девочку Алену взяли еще в 2007 году. Решение помог принять родной сын Андрей, которому тогда едва исполнилось четыре года. "Мы с мужем, конечно, готовы были ко второму ребенку, прошли школу приемных родителей, получили разрешение принять малыша в семью. Во время обучения я узнала, что в приюте нашего района есть пятилетняя Алена, очень похожая на меня. Вскоре Андрюша с ней познакомился, дети играли на площадке и подружились. Как-то он мне сказал: "Мама, давай пригласим Алену в гости". Девочка приехала к нам домой и уже не уехала, стала частью семьи", - вспоминает Светлана. Она признается, что всегда мечтала о большой семье, а желание детей иметь братика и сестричку только подбодрило супругов вновь обратиться в опеку.

"Я отнесла документы, и мне рассказали о Вике и Виталике, которые остались без родителей. Мальчик был на год младше Андрея, а Вика - ровесница Алены и похожа на нее, как сестра-двойняшка. Дети познакомились и

решили, что нам это нужно. Так ребят стало четверо. Но у меня была еще мечта о маленькой девочке, - признается Светлана. - Когда я рассказала об этом в соцзащите, нам показали шестилетнюю Дашу. Выяснилось, что у нее есть старшие брат и сестра, Кристина и Никита. И снова получилось так, что Никита - ровесник мальчиков, а Кристина - одногодка Алены и Вики. Мы решили подумать, познакомиться со старшими. Пригласили их в гости, потом еще раз и еще. А потом я предложила им: "Ребята, оставайтесь".

Через несколько дней, когда семья оформляла документы, представитель опеки рассказал им о маленькой девочке Ульяне, недавно попавшей в детский дом. "Поехали познакомиться, а вернулись уже вместе. Это случилось в 2014 году и стало, пожалуй, самым сложным моментом: детей в семье стало в два раза больше. Но мы справились. Пять лет прожили вдесятером. Никого не искали. Старшие девочки отпраздновали совершеннолетие и переехали в свои квартиры, полученные от государства. В прошлом году, 1 сентября, когда мы помогали им оформлять документы на жилье, выяснилось, что в приюте соседнего района оказался Кирилл. Мальчик потерял маму, а родственники отказались ему помочь. Мы решили, что нельзя бросать ребенка в тяжелой ситуации. Так у нас появился еще один сын", - продолжает Светлана.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Почему детям-сиротам опасно жить в построенных для них домах и квартирах

Все это время родные и друзья поддерживали большую семью. Но в гости стали ходить реже - все-таки с такой оравой прием устроить непросто. Вместо этого семья теперь предпочитает встречаться с друзьями в парках, любит велопрогулки, тусовки в аквапарке или на роллердроме. А еще их большая страсть - походы с палатками, семейный кинотеатр и настольные игры.

Чтобы содержать семью, родители много работают. Светлана - риелтор, Константин - программист.

- Как же вы все успеваете? - спрашиваю многодетную маму.

- Составляем расписание на день, четко распределяем обязанности. А если нет любимой работы, как объяснить детям, зачем им учиться, совершенствоваться? К тому же дети - это действительно дорогое удовольствие. Мы очень много тратим на кружки, например младшие девчонки занимаются рок-н-роллом, участвуют в конкурсах. Да и школьную программу иногда приходится подтягивать, особенно перед подготовкой к ОГЭ или ЕГЭ. Значит, нужно нанимать репетиторов.

Семейные ценности

Благодаря таким родителям, как Светлана и Константин за последние 10 лет число сирот, проживающих в интернатных учреждениях столицы, стало меньше в 3,3 раза. На воспитание в семьи передано почти 19 тысяч детей, или 94 процента. Остальные 1317 ребят живут в 20 центрах содействия семейному воспитанию и ждут приемных родителей. Столичные власти стараются прежде всего сделать так, чтобы дети оставались в родной семье. И только когда это не удается и они остаются без родителей, город помогает с их устройством в приемные семьи.

...Титовы воспитывают шестерых приемных детей плюс семеро своих. В сентябре 2015 года Валентина и Виктор взяли в семью двух сестричек Кристину и Алину, которые прожили в детдоме семь лет. Родная бабушка навещала девочек, обещала каждый раз забрать, но - увы! Сейчас сестрам 17 и 15 лет. Ходят в школу и радуют родителей пятерками и четверками. Уже в феврале 2016 года Титовы взяли еще двух мальчиков-близнецов, четырехлетних Орландо и Кристиано. Родителей не смутило здоровье детей: у них была врожденная двухсторонняя сенсоневральная глухота. Валентина решилась сделать ребятам кохлеарную имплантацию - операцию по установке электронного устройства, которое дает возможность слышать. Вопреки прогнозам врачей мальчики не только услышали, но и неплохо заговорили. Сейчас они во втором классе, отлично читают и пишут. Нельзя им пока только кататься на горке вместе с другими мальчишками - требуется время, чтобы их здоровье восстановилось.

Приняв ребенка, мамы и папы начинают получать городские выплаты 

В прошлом году в семье снова произошло пополнение - появились еще два ребенка, трехлетняя Настя и четырехлетний Сережа. Малыши совсем не говорили. В новой семье Настя начала лепетать в первые же полтора месяца, наметился большой прогресс и у Сережи. Психологи подтверждают: даже в атмосфере семейного приюта, где с детьми занимаются индивидуально, можно победить сложнейшие недуги.

"С приемными детьми непросто, как правило, у многих задержка психического развития, и с ними нужно постоянно заниматься, но дело того стоит", - убеждена Валентина.

Поздравляем! Вы - родители

Супруги, которые хотят усыновить или взять под опеку детей, в Москве могут получить консультации специалистов в школах приемных родителей. Здесь им подскажут, какие потребуются документы, на какие льготы можно рассчитывать, как помочь ребенку адаптироваться в новой семье и избежать конфликтов, а также как воспитывать ребят с инвалидностью. В городе 33 школы - выбрать лучше ближайшую к дому. Запись на двухмесячные занятия доступна на портале "Моя новая семья". Там же есть банк данных детей-сирот. Специальные фильтры помогут выбрать пол, возраст и даже цвет волос и глаз ребенка.

После окончания школы будущим родителям выдается бессрочное свидетельство и можно начинать сбор документов для органов опеки и попечительства. Приняв в семью ребенка, мамы и папы начинают получать социальные выплаты. Ежемесячно на ребенка выходит от 17,4 тысячи до 29 тысяч рублей, а также вознаграждение - 16,7 тысячи рублей за каждого ребенка (за ребенка-инвалида - 28,4 тысячи рублей). Кроме того, родители получают единовременную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с усыновлением ребенка: 89 205 рублей - на первого, 124 887 рублей - на второго и 178 410 рублей - на третьего усыновленного ребенка и последующих детей.

Кстати

Новый дом

С 2014 года в городе запущен уникальный пилотный проект по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание пятерых или более детей в возрасте от 10 лет или детей-инвалидов. В его рамках приемные семьи получают квартиры из расчета по 18 кв. м на человека. В течение 10 лет родители должны взять еще приемных детей взамен достигших 18-летия. После истечения этого срока квартира становится их собственностью. За время реализации проекта его участниками стали 46 семей, которые взяли на воспитание 286 детей.

Общество Семья и дети

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации