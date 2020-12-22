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22.12.2020 07:20
Рубрика: Спорт

Новый сезон НБА может стать самым убыточным в истории

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020-21 годов, стартующий во вторник, 22 декабря, станет самым убыточным в истории. Национальная баскетбольная ассоциация готовится к перебоям из-за пандемии коронавируса.

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Сезон пройдет по сокращенному расписанию. 30 команд сыграют 72 матча вместо 80. С финансовой точки зрения, большинство из них будут нести убытки, поскольку только шесть из тридцати клубов начнут сезон со зрителям на трибунах, количество мест на которых будет максимально лимитировано. При этом доход от игр составляет 40 процента дохода лиги. В случае, если вакцины против COVID-19 будут широко доступны, показатели посещаемости могут измениться в конце сезона, что позволит клубам извлечь выгоду во время матчей плей-офф.

Как отмечает телеканал CNBC, НБА хвалили за то, что она достигла почти идеальных результатов тестирования во время снижения количества случаев заражения коронавирусом в Северной Америке в конце лета. Однако в ходе тестирования второго декабря выяснилось, что у 48 игроков ассоциации был зафиксирован положительный результат на коронавирус. Еще девять случаев были зарегистрированы во время тестирования 16 декабря.

Тем временем комиссар НБА Адам Сильвер признал возможность расширения ассоциации за пределы нынешних 30 команд. Это особенно актуально с финансовой точки зрения, так как каждая новая команда должна будет внести огромную вступительную плату, которая превышает миллиард долларов. Эти деньги будут распределены между всеми нынешними клубами НБА.

Лига не прирастала командами с тех пор, как она расширилась до 30 клубов в 2002 году. Если НБА решится на увеличение, Сиэтл, вероятно, будет первым в очереди, отмечает спортивный телеканал ESPN. В Сиэтле не было команды с тех пор, как SuperSonics переехали в Оклахома-Сити в 2008 году.

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