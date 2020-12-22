Объем санитарных рубок в России сократился до 8% от всего объема древесины

Объем санитарных рубок к концу 2020 года сократился до 8% от всей заготавливаемой древесины, подсчитали в Рослесинфорге. Максимальные значения этого показателя были зафиксированы в 2011 году, когда шла расчистка больших площадей, пострадавших при лесных пожарах годом ранее. Тогда он был равен 19%.

Расчистка гарей после пожаров 2010 года растянулась на несколько лет. Огнем были поражены значительные площади, на которых оставались погибшие деревья. Поскольку они могли оказаться очагом распространения вредителей, их необходимо было удалить, объяснили в Рослесинфорге. После завершения этих работ интенсивность санитарных рубок пошла на спад. Для сокращения ущерба от болезней леса теперь применяют оперативную лесопатологию, уточнили в организации.

"Срочные меры оправданы, например, когда дерево атакует короед или опутывают гусеницы шелкопряда, а они предпочитают большинство лиственных пород, - объясняет суть этой методики первый заместитель директора Рослесинфорга Александр Зыков. - Такое дерево на первый взгляд выглядит здоровым, но если немедленно не приступить к ликвидации очага прожорливых гусениц, за одно лето они превратят богатый лес в сухостой. Насаждения, пораженные вредителями, нужно рубить максимально быстро. Аналогичная ситуация с деревьями, которые пострадали от пожаров, - они только кажутся здоровыми, но если повреждена шейка корня (место перехода ствола в корень) - сформирован прямой путь для вредителей. Такое дерево нужно из леса убирать, пока оно не заразило соседние".

Поскольку санитарные рубки могут быть использованы в качестве прикрытия для браконьерских промыслов, их всегда проводят в открытом режиме, подчеркнул Александр Зыков. По его словам, все акты лесопатологических обследований размещаются на официальных сайтах региональных властей и Рослесхоза, любой желающий может с ними ознакомиться и оспорить в случае несогласия.