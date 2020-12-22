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22.12.2020 14:58
Рубрика: Власть

Одобрены поправки о блокировке интернет-ресурсов за цензуру

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором - основном - чтении законопроект о запрете цензуры со стороны интернет-порталов - под него теоретически могут попасть YouTube и Facebook.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Проект дает Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

Путин: Россия вынуждена отвечать на цензуру зарубежных ресурсов

На первом этапе будет вынесено предупреждение. Если интернет-платформа не исправит нарушение в обозначенные сроки, Роскомнадзор по согласованию с МИД (поскольку речь зачастую идет о зарубежных юрлицах) обратится в Генпрокуратуру. Ведомство будет вправе принять решение о частичной блокировке того или иного ресурса или о замедлении его трафика. И крайняя мера - полная блокировка на территории России.

Как заявил один из авторов проекта - глава Комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн - угроза блокировки должна сыграть роль элемента сдерживания. Он сравнил эту меру с ядерным ударом. "Никто из нас, авторов законопроекта, не хочет, чтобы был заблокирован YouTube, социальные сети, Google на территории нашей страны, - сказал парламентарий. - Технически это достижимо. Но обсуждать, как это сделать, это все равно что обсуждать последствия ракетно-ядерного удара по Вашингтону".

Глава думского комитета также подчеркнул, что законопроект распространяется на все интернет-ресурсы безотносительно места их регистрации, но при одном условии - они должны быть на русском языке или на языках народов РФ. И эти ресурсы должны быть ориентированы именно на граждан РФ. "Иными словами, если кто-то реализует акт цензуры по отношению к интернет-странице русскоязычной общины в Прибалтике, то при всей возмутительности этого акта наш законопроект его не коснется", - сказал он.

Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях, отметили инициаторы в пояснительной записке. Законопроект позволит создать механизм защиты наших СМИ, потому что пока России нечего противопоставить западным мерам, уточнил Хинштейн.

Соцсетям будет рекомендовано блокировать мат

Будут также предложены поправки о штрафах для нарушителей. Предполагается штрафовать на сумму до 3 миллионов рублей, поправки об этом готовятся к внесению, сообщил один из авторов проекта Антон Горелкин.

Роскомнадзор ранее привел данные, что в этом году выявлено 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. В частности, цензуре подверглись RT, РИА Новости, Sputnik, Царьград-ТВ, Крым 24.

А за последние несколько лет набирается около 200 таких случаев, рассказывал в интервью "РГ" один из авторов, глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Речь идет об откровенных проявлениях политической цензуры, уточнил он. Зарубежные сетевые компании нарушают российское законодательство и в других сферах. Например, нередко отказываются закрывать доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам, в том числе связанным с пропагандой наркотиков и призывами к суициду, заявил сенатор.

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