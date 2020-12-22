Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

Председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента Максим Орешкин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Владимир Путин также подписал указ о снижении доли государства в уставном капитале Первого канала с контрольного пакета до уровня не менее 34 процентов. Таким образом, Первый канал исключен из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.

Для повышения финансовой устойчивости Первого канала президент согласился с предложением правительства об увеличении его уставного капитала путем дополнительного выпуска акций и их реализации негосударственным акционерам. В течение трех месяцев кабмин должен определить перечень таких акционеров и размер долей.