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22.12.2020 21:36
Рубрика: Власть

Орешкин возглавил совет директоров Первого канала

Текст: Кира Латухина

Председателем совета директоров Первого канала стал помощник президента Максим Орешкин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Владимир Путин также подписал указ о снижении доли государства в уставном капитале Первого канала с контрольного пакета до уровня не менее 34 процентов. Таким образом, Первый канал исключен из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ.

Для повышения финансовой устойчивости Первого канала президент согласился с предложением правительства об увеличении его уставного капитала путем дополнительного выпуска акций и их реализации негосударственным акционерам. В течение трех месяцев кабмин должен определить перечень таких акционеров и размер долей.

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