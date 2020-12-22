Новости

Париж откроет границу с Британией для французских водителей 23:34
Россияне назвали главные слова 2020 года 23:24
Коронавирус достиг Антарктиды 23:20
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 23:15
Матч "Ювентус" - "Наполи" будет переигран 22:23
Названа дата прихода циклона "Грета" в Москву 22:02
Пахмутова и Добронравов госпитализированы с COVID-19 21:58
Умер актер, режиссер "Цветика-семицветика" Борис Бушмелёв 21:37
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала 21:36
За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 114 военнослужащих 21:21
В Роттердаме ожидается "Северный ветер" 21:14
Сухопутная часть "Северного потока - 2" готова к работе 21:01
В петербургском супермаркете проломили череп покупателю без маски 20:57
Актриса Ирина Муравьева заразилась COVID-19 20:55
В Петербурге отпустили подозреваемого в убийстве биолога Каганского 20:48
В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении на 1 млрд рублей 20:43
Босния и Герцеговина объяснила происхождение подаренной Лаврову иконы 20:43
Экс-тренер "Спартака" Каррера уволен из АЕКа 20:38
Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год 20:38
Фильм Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля 20:27
В Хакасии возбудили дело из-за истязаний в многодетной семье 20:12
В Москве вооруженный мужчина ворвался в здание Western Union 20:09
МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов 20:08
Документ об инвалидности станет электронным с 1 января 19:50
Названы победители олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 23:34
Рубрика: В мире

Париж откроет границу с Британией для французских водителей

Текст: Максим Макарычев
Австрия. Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA Австрия. Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Австрия. Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Франция вновь откроет границу Британией, но только для своих собственных граждан и водителей грузовиков, которые должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сообщила государственная телекомпания Франции.

Фото: iStock
ЕС закроет границы с Великобританией с 1 января

Также в случае наличия отрицательного результата тестирования в Пятую республику смогут вернуться британцы или другие не французские граждане, постоянно проживающие во Франции, однако граница будет оставаться закрытой для всех других лиц, не являющихся французскими гражданами, сообщает France Info. Пока неясно, как долго будут действовать эти меры. За несколько часов до этого решения Европейская комиссия рекомендовала всем 27 государствам-членам блока отменить запреты на полеты и поезда из Британии и вновь открыть грузовые маршруты, чтобы "обеспечить продолжение функционирования основных цепочек поставок", в том числе вакцин против COVID-19. Ограничения были введены, чтобы уменьшить распространение нового варианта коронавируса, обнаруженного в Альбионе.

Тем временем в штаб-квартире Евросоюза заявили, что британские граждане по-прежнему имеют право на свободное передвижение на территории ЕС до 1 января и должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии прохождения теста или карантина, сообщает Guardian. В заявлении Европейской комиссии отмечается, что в конце переходного периода, который продолжится до 31 декабря, будут разрешены только "важные" поездки, при условии, что государства-члены ЕС не добавят Британию в список стран, освобожденных от ограничений на передвижения граждан.

Напомним, что после того, как британский премьер Борис Джонсон в субботу заявил о том, что в Альбионе выявлен новый, более опасный, чем исходный, штамм коронавируса, стремительно распространяющийся по южной части Англии, многие государства закрыли свои границы для британских граждан. Единственным исключением стали Соединенные Штаты, которые не намерены вводить проверки на COVID-19 для пассажиров, следующих из Британии.

В мире Европа Великобритания В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Орешкин возглавил совет директоров Первого канала
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек