Париж откроет границу с Британией для французских водителей

Франция вновь откроет границу Британией, но только для своих собственных граждан и водителей грузовиков, которые должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сообщила государственная телекомпания Франции.

Также в случае наличия отрицательного результата тестирования в Пятую республику смогут вернуться британцы или другие не французские граждане, постоянно проживающие во Франции, однако граница будет оставаться закрытой для всех других лиц, не являющихся французскими гражданами, сообщает France Info. Пока неясно, как долго будут действовать эти меры. За несколько часов до этого решения Европейская комиссия рекомендовала всем 27 государствам-членам блока отменить запреты на полеты и поезда из Британии и вновь открыть грузовые маршруты, чтобы "обеспечить продолжение функционирования основных цепочек поставок", в том числе вакцин против COVID-19. Ограничения были введены, чтобы уменьшить распространение нового варианта коронавируса, обнаруженного в Альбионе.

Тем временем в штаб-квартире Евросоюза заявили, что британские граждане по-прежнему имеют право на свободное передвижение на территории ЕС до 1 января и должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии прохождения теста или карантина, сообщает Guardian. В заявлении Европейской комиссии отмечается, что в конце переходного периода, который продолжится до 31 декабря, будут разрешены только "важные" поездки, при условии, что государства-члены ЕС не добавят Британию в список стран, освобожденных от ограничений на передвижения граждан.

Напомним, что после того, как британский премьер Борис Джонсон в субботу заявил о том, что в Альбионе выявлен новый, более опасный, чем исходный, штамм коронавируса, стремительно распространяющийся по южной части Англии, многие государства закрыли свои границы для британских граждан. Единственным исключением стали Соединенные Штаты, которые не намерены вводить проверки на COVID-19 для пассажиров, следующих из Британии.