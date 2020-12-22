56 регионов выполнили план 2020 года по расселению аварийного жилья. План на 2019-2020 годы в целом перевыполнен, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

За последние два года в новые дома переехали 123,4 тысячи жителей аварийных зданий, было ликвидировано более 2 млн кв. м непригодного жилья, сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ. Всего региональными адресными программами 2019-2025 годов предусмотрено переселение более 630 тысяч человек. А с 2008 года в стране было ликвидировано более 17 млн кв. м аварийного жилья.

В числе регионов, которые полностью выполнили план 2020 года - Карачаево-Черкесская Республика, Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Краснодарский край, Амурская, Белгородская, Брянская области и многие другие регионы.

Уже 39 регионов заявили о планах в целом приблизить финал программы и завершить переселение из аварийных домов не в 2024-м, а до конца 2023 года. 15 регионов уже подписали соглашения о расселении непригодного жилья досрочно. В пяти регионах завершить программу планируют уже в 2021 году. Среди них Сахалин, Карачаево-Черкесия, Чеченская Республика, Магаданская и Саратовская области. Для ускоренного расселения аварийного жилья в этом году правительством были "перекинуты" на 2020 год 50 млрд рублей, которые предполагалось потратить на эти цели в 2022 году. Это позволит дополнительно расселить к июню 2022 года 1,16 млн кв. м жилья. Жители смогут переехать в новые квартиры на 1,5-2 года раньше, чем планировалось, сообщал ранее замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

123 тысячи жителей переехали в новые дома из аварийных за последние два года

Действующей сейчас программой предполагается расселение домов, признанных аварийными до начала 2017 года. Однако к завершению программы будет признано аварийным еще 15 млн кв. м жилья, рассказал недавно Егоров на селекторном совещании "Единой России". Программа ликвидации аварийного жилищного фонда реализуется очень активно, отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. "И уже формируется новая программа, которую предполагаем запустить после реализации программы, которая осуществляется сейчас", - рассказал он.