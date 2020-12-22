Почему обоняние теряют пациенты с легкой формой СОVID-19

Некоторые доктора считают, что обоняние при коронавирусе пропадает только при легком течении заболевания. Если заболевание протекает в тяжелой форме, то обоняние сохраняется. Действительно ли это так? И из-за чего такая закономерность?

В Роспотребнадзоре подтвердили наличие такой закономерности. "Действительно, при легких случаях заболевания пациенты чаще жалуются на потерю обоняния, - пояснила "Российской газете" Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. - Зачастую внимание пациентов, у которых нет лихорадки, одышки, изнуряющего кашля, сконцентрировано именно на этом".

При тяжелых формах, отмечает эксперт, характер жалоб совсем другой. Он связан с одышкой, чувством нехватки воздуха, нередко высокой лихорадкой, и эти жалобы снижают концентрацию внимания пациентов исключительно на потере обоняния.