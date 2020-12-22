Почтовая служба США сообщила о задержке с доставкой миллионов посылок

Миллионы посылок в США могут не прийти адресатам к Рождеству. Как отмечает The Washington Post, почтовая служба уже предупредила клиентов о возможных задержках.

Работники почты в последнее время столкнулись с беспрецедентным количеством заказов и последствиями программы сокращения расходов, запущенной главным почтмейстером, пишет ТАСС.

Рост заболеваемости коронавирусом среди персонала - еще одна причина, которая тормозит работу службы. По данным профсоюза, около 19 тысяч из 644 тысяч работников заразились или находятся на карантине.

В ряде почтовых отделений скапливаются посылки. Несколько операционных пунктов уже отказались принимать новые отправления. В сравнении с прошлым годом объем заказов в нынешнем вырос на 14%. В результате сотрудники в ряде отделений работают более 80 часов в неделю.