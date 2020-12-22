Новости

Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем 06:49
Палата представителей США одобрила экономическую помощь американцам 06:44
Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса через пять лет 06:06
Почтовая служба США сообщила о задержке с доставкой миллионов посылок 05:48
Роспотребнадзор: Эпидпороги по ОРВИ превышены в 32 регионах страны 05:09
В Турции запретили развлекательные программы в отелях на Новый год 04:47
Сторонники Трампа намерены провести его виртуальную "инаугурацию" 04:40
В США за неделю коронавирусом заразилось рекордное число детей 04:03
Минэкономразвития назвало самые популярные у россиян госуслуги 03:55
Пассажиров рейсов из Британии в Нью-Йорк обяжут сдавать тест на COVID-19 03:45
Россияне назвали потерю работы главным страхом во время пандемии 03:30
Самая населенная провинция Канады ужесточит ограничения из-за COVID-19 03:12
Роспотребнадзор запретил продавать зеленый картофель и утиные яйца 02:55
Впервые с июля в Египте за сутки выявили больше 700 новых случаев COVID-19 02:18
Роспотребнадзор утвердил новые правила работы образовательных учреждений 01:34
Британская почта приостановила отправку писем и посылок в Европу 01:30
Посол рассказал, сколько российских военных находятся в ЦАР 00:40
В США ливийца обвинили в причастности к теракту над Локерби 00:37
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России 00:26
Статую генерала Роберта Ли убрали из здания Капитолия 00:13
В ЕС выступили за возобновление ядерной сделки с Ираном 00:07
Джо Байден в прямом эфире сделал прививку от коронавируса 21.12.2020
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 21.12.2020
Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС 21.12.2020
IT-компаниям дали разъяснения по налоговым льготам в 2021 году 21.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 05:48
Рубрика: В мире

Почтовая служба США сообщила о задержке с доставкой миллионов посылок

Конвейерная лента главпочтамта в Омахе, штат Небраска. Фото: AP Photo / Nati Harnik Конвейерная лента главпочтамта в Омахе, штат Небраска. Фото: AP Photo / Nati Harnik
Конвейерная лента главпочтамта в Омахе, штат Небраска. Фото: AP Photo / Nati Harnik

Миллионы посылок в США могут не прийти адресатам к Рождеству. Как отмечает The Washington Post, почтовая служба уже предупредила клиентов о возможных задержках.

Фото: REUTERS
Британская почта приостановила отправку писем и посылок в Европу

Работники почты в последнее время столкнулись с беспрецедентным количеством заказов и последствиями программы сокращения расходов, запущенной главным почтмейстером, пишет ТАСС.

Рост заболеваемости коронавирусом среди персонала - еще одна причина, которая тормозит работу службы. По данным профсоюза, около 19 тысяч из 644 тысяч работников заразились или находятся на карантине.

В ряде почтовых отделений скапливаются посылки. Несколько операционных пунктов уже отказались принимать новые отправления. В сравнении с прошлым годом объем заказов в нынешнем вырос на 14%. В результате сотрудники в ряде отделений работают более 80 часов в неделю.

В мире В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Европейские рынки акций упали на фоне сообщений о новом штамме коронавируса
Роспотребнадзор утвердил новые правила работы образовательных учреждений
Инфекционист предупредил о росте заразности коронавируса через пять лет
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек