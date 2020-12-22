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22.12.2020 19:31
Рубрика: Власть

Политологи назвали главные события 2020 года

Текст: Ксения Воронцова
Политологи и социологи обсудили основные события 2020 года, отметив, что борьба с коронавирусом, голосование по поправкам в Конституцию и единый день голосования во многом объединили россиян, а также задали определенные тренды на 2021 год.

"Борьба с коронавирусом, самоопределение вокруг Конституции позволили нам больше сплотиться, проявить больше солидарности, стать, может быть, качественно новой нацией, в том числе продемонстрировать более высокие и более качественные управленческие навыки, что мы видим и в работе губернаторов новой волны", - заявила на круглом столе в МИА "Россия сегодня" руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова.

Фото: Первый канал / youtube.com
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Одним из главных событий года и политологи, и социологи назвали коронавирус. Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что он, вероятнее всего, станет и темой следующего года, однако выразил надежду, что это будет связано уже с выходом из пандемии. При этом, по его словам, Россия проходит этот кризис успешнее, чем другие страны. Происходит это благодаря гибкому подходу как в принятии ограничительных мер, так и в их отмене, отсутствию тенденции нарушать гражданские права, отметил эксперт. При этом главным Кузнецов назвал то, что вводимые у нас меры более практичны по сравнению с другими странами, они связаны с настоящей оценкой и ситуацией, а не с опасениями и паникой.

Руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила важность активности волонтеров в этот период и поддержки этого движения в регионах, в том числе создания различных информационных ресурсов. "Особенно активно и ярко с точки зрения борьбы с пандемией проявили себя регионы с главами-губернаторами новой волны", - сказала она. Губернаторы, по ее словам, стали ключевыми ньюсмейкерами по ситуации с пандемией.

Среди трендов, которые перейдут в 2021 год, эксперт назвала старт масштабной вакцинации, поддержку отдельных категорий населения и новые форматы коммуникации власти и общества, оказания госуслуг.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал о другом ключевом событии 2020 года - обновлении Конституции РФ. По его словам, этому событию был посвящен весь год, а началось все 15 января во время послания президента Федеральному Собранию. "Главным событием в политической жизни страны, безусловно, было одобрение президентских поправок в Конституцию. Общероссийское голосование по поправкам подтвердило безоговорочное политическое лидерство главы государства", - подчеркнул он.

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Поправки сделали Основной Закон современным с политической точки зрения и сильным с правовой точки зрения документом, который дал импульс развития законодательной базе страны на годы вперед, заметил Павел Данилин. Также он обратил внимание на важность закрепленного в Конституции статуса Госсовета, подчеркнув значимость этой структуры.

Политолог Алексей Чеснаков в свою очередь отметил, что голосование по поправкам в Основной закон показало, что большинство граждан внутри страны системно подходят к определению базовых ценностей. При этом партийная система, по его словам, продемонстрировала свою эффективность на выборах в единый день голосования 13 сентября: в них участвовало большое количество новых партий, выросла конкуренция.

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