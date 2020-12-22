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22.12.2020 16:37
Рубрика: Экономика

Получить госуслуги станет проще

Текст: Ирина Алпатова
Перевод госуслуг в электронный формат, проактивный формат их предоставления, цифровизация МФЦ - все тренды, по которым идет развитие государственных и муниципальных услуг Минэкономразвития решило закрепить новыми законодательными поправками. Во вторник разработанный министерством документ прошел второе чтение в Госдуме.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Одна из важнейших целей цифровизации - создание "государства-невидимки", когда граждане получают госуслуги, не тратя время на сбор документов и походы по различным инстанциям.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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На создание такой экосистемы направлены предложения ведомства. Так, органы власти смогут сами отслеживать изменение статуса гражданина и уведомлять его уже по факту исполнения услуги. Для этого гражданину достаточно дать свое согласие на такие оповещения. На портале госуслуг уже запущен сбор согласий на информирование о причитающихся гражданину выплатах. Часть опций уже сейчас доступна в проактивном режиме - например, справка из роддома теперь предоставляется в электронном формате и автоматически направляется в ЗАГС для формирования свидетельства о рождении. Постепенно все связанные с рождением и воспитанием ребенка услуги сложатся в единый суперсервис. Среди других жизненных ситуаций, в которых может быть внедрена "проактивность", Минэкономразвития называет получение паспорта при достижении определенного возраста, изменение социального статуса семьи (многодетная семья), смена места жительства и другие.

Ключевой станет реестровая модель оказания госуслуг: бумажные документы уйдут в прошле, официальный статус сохранится только у сведений в государственных информационных системах. Сейчас в электронном формате действуют СНИЛС, медицинские карты и справки, свидетельство о праве на собственность, сертификат на материнский капитал, страховка ОСАГО, трудовые книжки и так далее. Со временем в электронный формат перейдут все справки и документы.

Это позволит реализовать и принцип многоканальности: госуслуги можно будет получать не только в госорганах и МФЦ, но и в других организациях - например, в банках, салонах связи, почтовых отделениях.

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