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22.12.2020 17:33
Рубрика: Общество

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен

Текст: Владимир Кузьмин
В России не зафиксирован британский штамм коронавируса, из-за которого десятки стран уже закрыли сообщение с Великобританией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача, в стране за все время обнаружено 1424 мутации COVID-19, но ни одна не связана с изменением свойств вируса, в том числе возможности передачи от человека к человеку. "Среди исследованных в Российской Федерации при плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании", - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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- Если говорить о том, что произошло, и о тех материалах, которые нам доступны, то их анализ показывает, что с начала ноября только 6 процентов всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию, и единичные случаи мутации с сентября по ноябрь были зарегистрированы на территории Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии. На территории Великобритании эти мутации были очевидны уже в июне текущего года, - рассказала Попова.

Мутации вирусов ожидаемы и чаще всего являются просто нейтральным региональными маркерами, которые полезны для отслеживания контактов, добавила глава Роспотребнадзора. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что есть угроза международного распространения штамма, но сам вирус носит название как вирус, требующий исследование, и не более того.

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