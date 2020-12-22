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22.12.2020 00:40
Рубрика: Власть

Посол рассказал, сколько российских военных находятся в ЦАР

В Центральноафриканской Республике находится только пять сотрудников представительства Минобороны РФ. Об этом заявил посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Москва направила в эту страну несколько сотен военнослужащих.

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"Кроме пяти сотрудников представительства МО РФ при МО ЦАР в Банги, здесь нет других военнослужащих России, - заверил дипломат РИА Новости. - Но здесь работают инструкторы, которые обучают армию ЦАР по просьбе правительства этой страны".

Титоренко добавил, что время от времени происходит ротация этих инструкторов.

"И это хорошо известно как СБ ООН, так и всему мировому сообществу", - подчеркнул посол.

Кроме того, по словам руководителя дипмиссии, еще 14 российских офицеров служат в ЦАР в составе миротворческой миссии ООН.

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Заявления о переброске военных прозвучали на фоне обострения политической ситуации в ЦАР. Тру ведущие группировки повстанцев заявили о том, что объединяются против правительства страны накануне выборов президента и парламента. Они должны пройти 27 декабря. В то же время официальные власти обвинили бывшего президента страны Франсуа Бозизе в попытке госпереворота.

Это заявление было сделано на фоне того, как три основные повстанческие группировки, действующие в стране, заявили об объединении сил против правительства в преддверии парламентских и президентских выборов, назначенных на 27 декабря.

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