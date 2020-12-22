Потерявшим лицензию страховщикам ограничат операции с активами

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Банка России в целях предотвращения вывода средств из страховых организаций. ЦБ сможет частично или полностью приостанавливать расходные операции по банковским вкладам и счетам депо страховых компаний, направленные на вывод активов. Решение о приостановлении этих операций будет приниматься одновременно с выдачей предписания регулятора об ограничении и (или) запрете на совершение отдельных сделок.

Изменения направлены на защиту средств клиентов страховщиков: сохранение имущества страховых организаций позволит исполнить их обязательства перед гражданами.

Банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг будут получать информацию о решении регулятора в отношении страховщика через личный кабинет на сайте Банка России. Приостановить операции по вкладам и счетам депо страховщика они будут обязаны в тот же день. Решение об ограничении или о приостановке действия лицензии страховой организации будет вступать в силу со дня его принятия (ранее - с момента размещения на официальном сайте ЦБ РФ).

Усилить полномочия регулятора понадобилось из-за сформировавшейся негативной практики, когда страховщики совершали направленные на вывод активов сделки, несмотря на предписание ЦБ РФ об ограничении или запрете финансовых операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами. Так, в октябре 2019 года регулятор выявил признаки вывода активов у пяти страховых компаний, у которых были отозваны лицензии.

Принятые поправки также переносят на один год сроки, к которым должен быть сформирован минимальный размер уставного капитала страховых организаций (с 1 января 2021 года и 1 января 2022 года соответственно на 1 января 2022 года и 1 января 2023 года). По оценкам Всероссийского союза страховщиков, увеличить уставный капитал предстоит примерно 30% участников рынка. Из-за пандемии и ухудшения экономической ситуации сборы по некоторым добровольным видам страхования упали, поэтому поиск источников докапитализации для многих страховщиков осложнился. "Страховой рынок нуждается в небольшой регуляторной передышке для дальнейшего продолжения своей работы в сегодняшнем составе", - отметил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.