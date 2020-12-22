Пранкеры выставили на продажу офис премьер-министра Индии

Пранкеры выставили на продажу офис индийского премьер-министра Нарендры Моди в городе Варанаси.

Объявление о продаже объекта за 75 миллионов рупий было опубликовано в интернете, пишет "Газета.Ru". В описании было также указано, что здание имеет четыре комнаты с дорогими коврами.

Узнав о пранке, правоохранительные органы страны начали расследование. Четырех молодых людей арестовали, теперь их ждет суд. По мнению полицейских, пранкеры действительно планировали продать офис, а после этого скрыться с деньгами.