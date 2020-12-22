Правительство поддержало запрет на арест приставами домашних животных

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий судебным приставам изымать домашних животных. Специальные поправки в Гражданский процессуальный кодекс защитят котов, собак, попугаев и всех-всех-всех семейных любимцев от горькой разлуки, если хозяева наделали долгов.

С инициативой выступили председатели двух комитетов Государственной Думы: Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроект уже внесен в Госдуму, сейчас правительство дало положительный отзыв на него.

По закону домашние животные всего лишь имущество. Причем некоторые из них очень дороги в самом приземленном - финансовом - смысле. Поэтому на практике бывают ситуации, когда какой-нибудь особо ценный котик может оказаться под арестом, чтобы потом уйти на торги из-за хозяйских долгов.

Однако нельзя приравнивать живое существо к бездушной вещи, чтобы на этот счет ни говорил закон. Поэтому и предлагается внести специальные жизнеутверждающие поправки в ГПК.

"Полагаю, что данный законопроект найдет поддержку в обществе и будет положительно оценен, - считает советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов. - Очевидно, что в настоящее время в рамках исполнительного производства вполне достаточно средств воздействия на должника, а такие жестокие меры, как изъятие домашних животных у должника, могут иметь лишь одну цель - жестокое эмоциональное воздействие на должника".