Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год

Параметры, направленные на улучшение качества жизни граждан Беларуси в 2021 году, утверждены во вторник Александром Лукашенко указом № 480, сообщает его пресс-служба.

Александр Лукашенко: Я не тот человек, который лицемерит. В жизни не помню, чтобы я лицемерил. БЕЛТА

Этим документом устанавливается рост реальных денежных доходов населения на уровне 101,6%, в процентах к текущему году, а уровень безработицы в трудоспособном возрасте по методологии МОТ обозначен на уровне 4,2-4,4%. Судя по документу, предстоит также обеспечить ввод жилья, строящегося с государственной поддержкой, в объемах не менее одного млн. кв. метров.

Указом определено и удержание роста цен на социально значимые товары на уровне не более 104,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). Этот показатель, констатируют обозреватели, установлен впервые. Он включает в себя изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции, а обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП должен быть на уровне 21,3-21,7%.

Для достижения важнейших параметров прогноза развития страны правительству Романа Головченко поручено утвердить целевой план социально-экономического развития РБ, обеспечивающий мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики при соблюдении макроэкономической сбалансированности.

Кроме того, в этот же день президент подписал указ "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год", в котором констатируется, что монетарная политика будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более пяти процентов.

Что касается обеспечения ценовой стабильности, то она будет достигаться финансовым регулятором "в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения". А сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне.

Сохранение финансовой стабильности, уточняется в указе главы государства, будет осуществляться путем реализации мероприятий по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, а также эффективной работы платежной системы.