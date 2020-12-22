В мире
22.12.2020 20:38
Текст: Юрий Сизов

Президент Беларуси утвердил прогнозы развития страны на будущий год

Параметры, направленные на улучшение качества жизни граждан Беларуси в 2021 году, утверждены во вторник Александром Лукашенко указом № 480, сообщает его пресс-служба.
Александр Лукашенко: Я не тот человек, который лицемерит. В жизни не помню, чтобы я лицемерил. Фото: БЕЛТА Александр Лукашенко: Я не тот человек, который лицемерит. В жизни не помню, чтобы я лицемерил. Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко: Я не тот человек, который лицемерит. В жизни не помню, чтобы я лицемерил. БЕЛТА

Этим документом устанавливается рост реальных денежных доходов населения на уровне 101,6%, в процентах к текущему году, а уровень безработицы в трудоспособном возрасте по методологии МОТ обозначен на уровне 4,2-4,4%. Судя по документу, предстоит также обеспечить ввод жилья, строящегося с государственной поддержкой, в объемах не менее одного млн. кв. метров.

Фото: Аппарат Государственной Думы, Совета Федерации и Секретариат Палаты представителей
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Указом определено и удержание роста цен на социально значимые товары на уровне не более 104,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года). Этот показатель, констатируют обозреватели, установлен впервые. Он включает в себя изменение цен на основные товары, используемые населением повседневно. Поэтому для социальной защищенности населения целевой параметр показателя устанавливается ниже уровня общей инфляции, а обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП должен быть на уровне 21,3-21,7%.

Для достижения важнейших параметров прогноза развития страны правительству Романа Головченко поручено утвердить целевой план социально-экономического развития РБ, обеспечивающий мобилизацию ресурсов для восстановительного роста экономики при соблюдении макроэкономической сбалансированности.

Кроме того, в этот же день президент подписал указ "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год", в котором констатируется, что монетарная политика будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более пяти процентов.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Что касается обеспечения ценовой стабильности, то она будет достигаться финансовым регулятором "в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения". А сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне.

Сохранение финансовой стабильности, уточняется в указе главы государства, будет осуществляться путем реализации мероприятий по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, а также эффективной работы платежной системы.

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