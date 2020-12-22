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22.12.2020 19:05
Рубрика: В мире

Pfizer за вакцину не в ответе

Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Американский концерн Pfizer выдвинул особые требования правительству Аргентины для получения разработанной его специалистами вакцины от COVID-19. Фактически, как рассказал аргентинский президент Альберто Фернандес, фармацевтический гигант настаивает на получении правовой индульгенции на случай, если их вакцина не сработает или ее применение приведет к летальным исходам.
Президента Аргентины Альберто Фернандеса возмутило условие Pfizer об индульгенции на случай проблем с вакциной. Фото: EPA Президента Аргентины Альберто Фернандеса возмутило условие Pfizer об индульгенции на случай проблем с вакциной. Фото: EPA
Президента Аргентины Альберто Фернандеса возмутило условие Pfizer об индульгенции на случай проблем с вакциной. Фото: EPA

Отвечая на вопросы журналистов, аргентинский лидер объяснил: "Сперва Pfizer попросила нас принять закон о вакцинах, и мы согласились. А теперь они просят нас принять другой закон, чтобы избежать уголовной ответственности, если вакцины причинят физический ущерб. Мы не собираемся давать этот правовой иммунитет. Они несут ответственность за вакцину, а не государство. Государство покупает, а они продают. Я не понимаю, почему мы должны дать им право, выводящее их за рамки гражданской и уголовной ответственности".

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Представители концерна со своей стороны утверждают, что отсутствие соглашения связано с нежеланием аргентинского правительства оплачивать расходы на доставку вакцины. Как известно, разработанный ими препарат имеет критическое ограничение - транспортировка и хранение должны осуществляться при крайне низких температурах, что означает дополнительные траты. При этом концерн настаивает на использовании только одного конкретного перевозчика, не допуская, например, использование самолетов госкомпании "Аргентинские авиалинии". По информации издания, при соблюдении этих требований стоимость одной дозы вакцины для Аргентины может составить 20 долларов без учета транспортных расходов.

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