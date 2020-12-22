Принят закон о едином номере "112" для вызова экстренных служб

Пока что такая система работает в 56 регионах, сообщал ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь ее предлагается распространить на всю территорию страны.

Система объединит пожарную охрану, службу реагирования на ЧС, полицию, скорую помощь, аварийную службу газовой сети и службу "Антитеррор". При внедрении службы все этапы обработки вызова будут фиксироваться в карточке, что позволит отразить полную и достоверную картину всех происшествий.

Документ должен вступить в силу 1 января 2022 года.

- Введение единого телефонного номера "112" позволит скоординировать работу экстренных служб и организовать оказание медицинской помощи гражданам, тушение пожаров и ликвидацию иных чрезвычайных ситуаций гораздо оперативнее, чем это происходит сегодня, - пояснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он также отметил, что звонок по единому номеру "112" будет бесплатным, причем соединение с оператором состоится и при отсутствии денег на счете, и в случае, если сим-карта отсутствует.

"Появляется возможность снизить размер ущерба и потерь от происшествий и чрезвычайных ситуаций, а главное - выиграть дополнительное время для спасения человеческих жизней", - подчеркнул Пискарев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин:

"Инициатива позволит обеспечить работу единого номера вызова экстренных оперативных служб - "112" по всей стране. В настоящее время он уже действует в 56 субъектах Российской Федерации, и эта система зарекомендовала себя как эффективная.

Принятие законопроекта позволит сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит - быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям. Важно, что связаться с оператором 112 можно будет, даже если на счету закончились деньги или в телефоне нет сим-карты".