Путин и Макрон обсудили Карабах и Украину

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обстоятельно рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе Кремля. Также речь шла о производстве вакцин от коронавируса и массовой вакцинации.

Владимир Путин подчеркнул, что обстановка в регионе стабилизируется, а договоренности, зафиксированные в трехстороннем заявлении, в целом последовательно выполняются. Также была отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения.

Лидеры подтвердили готовность продолжать координацию по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в частности в рамках Минской группы ОБСЕ. "В числе наиболее актуальных названы гуманитарные проблемы, связанные с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных памятников, в частности по линии Международного центра гуманитарного реагирования", - сообщили в Кремле.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обменялись мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского конфликта. Российский президент вновь подчеркнул необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве "формулы Штайнмайера". Лидеры условились о продолжении работы в рамках "нормандского формата".

Обсуждали и ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Президенты отметили востребованность коллективных усилий по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Другими темами для разговора стали Сирия и Ливия. По Ливии отмечена важность соблюдения режима прекращения боевых действий и продвижения эффективного политического процесса с участием представителей всех ключевых сил.

Путин и Макрон затронули вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на борьбу с пандемией, подтвердив настрой на развитие контактов между профильными организациями по вопросам производства вакцин и массовой вакцинации населения.

Путин также поздравил Макрона с прошедшим днем рождения и пожелал скорейшего полного выздоровления.