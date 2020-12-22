Путин подписал закон о гарантиях бывшему президенту

Глава государства подписал закон о гарантиях экс-президенту и членам его семьи. Закон был принят в соответствии с поправками к Конституции.

Бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу, личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на его жилье, транспорт, средства связи, документы, багаж, переписку.

Лишить неприкосновенности президента может только Совет Федерации на основании выдвинутого Думой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления. При этом обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного Суда о наличии в действиях экс-президента признаков преступления и заключением Конституционного Суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Решения о лишении неприкосновенности принимаются двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов и при наличии заключения спецкомиссии, созданной Госдумой. При этом Совет Федерации может принять решение о лишении неприкосновенности бывшего президента в течение трех месяцев после выдвижения Госдумой обвинения. Иначе оно считается отклоненным.