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22.12.2020 17:56
Рубрика: Власть

Путин подписал закон о гарантиях бывшему президенту

Текст: Кира Латухина
Глава государства подписал закон о гарантиях экс-президенту и членам его семьи. Закон был принят в соответствии с поправками к Конституции.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу, личному досмотру. Неприкосновенность распространяется на его жилье, транспорт, средства связи, документы, багаж, переписку.

Фото: РИА Новости
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Лишить неприкосновенности президента может только Совет Федерации на основании выдвинутого Думой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления. При этом обвинение должно быть подтверждено заключением Верховного Суда о наличии в действиях экс-президента признаков преступления и заключением Конституционного Суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Решения о лишении неприкосновенности принимаются двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов и при наличии заключения спецкомиссии, созданной Госдумой. При этом Совет Федерации может принять решение о лишении неприкосновенности бывшего президента в течение трех месяцев после выдвижения Госдумой обвинения. Иначе оно считается отклоненным.

Власть Работа власти Госуправление Президент Поправки в Конституцию РФ

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