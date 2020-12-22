Новости

Эксперт пояснила, нужно ли вакцинироваться людям с антителами к COVID-19 18:54
СМИ: Мутация коронавируса была обнаружена в Болгарии еще в апреле 18:45
Петербурженка потребовала от McDonalds 72 миллиона рублей за шум 18:41
ВОЗ озабочена снижением эффективности ПЦР-тестов на коронавирус 18:41
Умер знаменитый французский актер Клод Брассёр 18:22
Всего 1 процент россиян проведет новогодние каникулы за границей 18:19
В Новосибирске похитили драгоценные камни на 575 млн рублей 18:09
Названы дата и место похорон автора "Ну, погоди!" Курляндского 18:07
Путин подписал закон о переносе срока предустановки российского ПО 18:02
Назван город с самым дешевым салатом оливье 18:00
Роспотребнадзор отмечает признаки стабилизации коронавируса 17:57
Путин подписал закон о внесудебном аннулировании сертификатов на товары 17:56
Шагал и Малевич попали в лонг-лист премии The Art Newspaper Russia 17:56
Главный нарколог Москвы призвал не похмеляться 1 января 17:53
Путин продлил скидку на госуслугах на два года 17:49
Минск: Макей рассказал об ответных мерах на третий пакет санкций ЕС 17:10
Минобрнауки вместе с вузами определит условия снижения платы за обучение 17:10
Минздрав: Более 52 тысяч россиян участвуют в вакцинации от коронавируса 17:09
Главную елку страны нарядили к Новому году 16:56
Мурашко: Регионы достаточно обеспечены койками для пациентов с COVID-19 16:55
В Москве открылась новая выездная служба Центра паллиативной помощи 16:55
Япония запретит въезд пассажиров из Великобритании 16:54
Экипажи Ту-95МС провели воздушное патрулирование с летчиками КНР 16:46
В Воронеже предложили выкупить и установить пугающий памятник Аленке 16:45
В Сколково презентовали новые цифровые решения для врачей 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 18:02
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон о переносе срока предустановки российского ПО

Текст: Ирина Алпатова

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе срока обязательной предустановки российского софта на 1 апреля 2021 года. Предустановка коснется смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV.

Кто выиграет от установки российского софта на смартфоны

Ранее предполагалось, что продавать электронные устройства без предустановленного российского ПО будет запрещено с 1 января 2021 года. Однако в конце ноября думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложил срок передвинуть, чтобы отрасль успела подготовиться к нововведению.

На гаджеты будут устанавливаться программы из перечня, сформированного Минцифрой. Список программ будет обновляться ежегодно. Первый перечень уже сформирован - туда попали, в том числе продукты Яндекса, Mail.ru, Kaspersky, "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис "Госуслуги" и платежная система "Мир".

Экономика Экономика Отрасли Связь Президент

Главное сегодня

Попова: В России британский штамм коронавируса не обнаружен
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
Собянин не обещает в Москве ни новых ограничений, ни послаблений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего