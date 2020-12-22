Путин подписал закон о переносе срока предустановки российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе срока обязательной предустановки российского софта на 1 апреля 2021 года. Предустановка коснется смартфонов, планшетов, компьютеров и Smart TV.

Ранее предполагалось, что продавать электронные устройства без предустановленного российского ПО будет запрещено с 1 января 2021 года. Однако в конце ноября думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предложил срок передвинуть, чтобы отрасль успела подготовиться к нововведению.

На гаджеты будут устанавливаться программы из перечня, сформированного Минцифрой. Список программ будет обновляться ежегодно. Первый перечень уже сформирован - туда попали, в том числе продукты Яндекса, Mail.ru, Kaspersky, "Мой офис". Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис "Госуслуги" и платежная система "Мир".