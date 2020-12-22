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22.12.2020 17:56
Рубрика: Экономика

Путин подписал закон о внесудебном аннулировании сертификатов на товары

Текст: Игорь Зубков

Контрольно-надзорные органы смогут прекращать действие деклараций и сертификатов на товары, если они оказались небезопасными или если документы о безопасности на них выданы фирмами, которые исключены из национальной системы аккредитации за нарушения.

Почему утилизировать товары дешевле, чем подарить их

Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Позже правительство утвердит порядок принятия таких решений.

Сейчас если государственные контролеры выявляют, что какой-либо товар, например детская игрушка, небезопасен, у них нет возможности своим решением отменить сертификат о безопасности, выданный на этот товар. На это уходят многие месяцы, иногда такая процедура занимает более года. Такая же ситуация возникает в случаях, когда Росаккредитация закрывает органы по сертификации и испытательные лаборатории за выдачу "липовых" сертификатов и протоколов испытаний: выданные ими документы продолжают действовать, их можно отменить только по суду, процедура занимает около года, а иногда еще больше, и все это время потенциально небезопасный товар может легально продаваться. В 2019 году за нарушения прекращена аккредитация 169 органов по сертификации, выдавших 27,8 тыс. сертификатов соответствия, большинство из них - на серийную продукцию.

Вводится реестровая модель сертификатов и деклараций: все записи о таких документах, содержащиеся в электронных реестрах, будут иметь юридическое значение. Это позволит контрольным органам более оперативно обмениваться информацией и принимать решения.

Устанавливается обязанность органа по сертификации, выдавшего сертификат на серийную продукцию, проводить периодический инспекционный контроль за ней.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Кроме того, если фирма, выдавшая сертификат (в том числе на серийную продукцию), лишается аккредитации, закон предусматривает возможность передать его "на баланс" другого органа по сертификации с подходящей областью аккредитации. Это должно сократить количество "бесхозных" сертификатов.

Закон вступит в силу в конце июня 2021 года - спустя 180 дней после официального опубликования.

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