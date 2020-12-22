Путин продлил рассрочку для пострадавшего от пандемии малого бизнеса

Президент подписал закон о продлении до 1 мая 2021 года времени предъявления документов, по которым представители малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели могут получить отсрочку по долгам.

Речь идет о пострадавших от пандемии коронавируса, которые при этом не подпали под мораторий на банкротство. До этого момента такая отсрочка действовала для документов, предъявленных до 1 октября.

На полгода - до 1 июля 2021 года продлевается действие положения об особенностях возврата просроченной задолженности в пандемию. То есть приостанавливаются меры принудительного исполнения по месту жительства должников.