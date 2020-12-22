Путин продлил скидку на госуслугах на два года

Скидка при оплате госуслуг через портал в размере 30 процентов будет продлена еще на два года - до 2023 года. Такой закон подписал президент.

Речь идет об уплате госпошлины за совершение юридически значимых действий. До этого момента действие скидки заканчивалось с нового года.

Продление скидки, которая стимулирует граждан к бесконтактной оплате через портал, особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.

Уточняется также порядок расчета госпошлины за выдачу заключения на временный вывоз культурных ценностей - она составит 0,01 процента от их стоимости, но не более 5 тысяч рублей. До принятия закона госпошлина была 0,01 процента от страховой стоимости ценностей. С момента утверждения этой нормы обязательное страхование культурных ценностей стало необязательным. Впрочем, все это не касается культурных ценностей, включенных в состав Музейного фонда РФ - их страховать надо, и пошлина в этом случае рассчитывается по-прежнему.