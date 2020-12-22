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22.12.2020 20:04
Рубрика: Экономика

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Владимир Путин предостерег от "хулиганства" на топливном рынке
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Президент высказал свою позицию по ценам на нефтепродукты: отрасль не должна страдать, но и с потребителями нельзя "хулиганить". Об этом зашла речь на встрече с вице-премьером Александром Новаком, который заверил, что цены на топливо держат на уровне не выше инфляции.
Александр Новак пообещал президенту, что правительство не допустит роста цен на бензин и дизель выше инфляции. Фото: РИА Новости Александр Новак пообещал президенту, что правительство не допустит роста цен на бензин и дизель выше инфляции. Фото: РИА Новости
Александр Новак пообещал президенту, что правительство не допустит роста цен на бензин и дизель выше инфляции. Фото: РИА Новости

Но сначала Владимир Путин поздравил всех энергетиков с профессиональным праздником, который в этом году совпал со 100-летием плана ГОЭЛРО. "В Советском Союзе с особым вниманием относились к этому плану, отдавали должное значению плана электрификации Советского Союза, России и все время рассматривали реализацию этого плана, результаты этого плана как базовую основу для развития энергетики в целом", - напомнил президент и поинтересовался состоянием отрасли сегодня.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Электроэнергетическая система России - одна из крупнейших в мире, занимает первое место по охвату территорий и четвертое место по выработке электроэнергии. "У нас самая надежная энергетическая система", - заверил Новак. При этом она самая диверсифицированная в мире. За восемь лет привлечено 6,4 тлрн инвестиций в электроэнергетику, в генерирующие мощности и сети. За последние несколько лет сокращено количество аварий в генерации в сетях на 50 процентов. Упростились процедуры подключения. "Со 181-го места, которое мы занимали еще в 2012 году, мы поднялись на седьмое место в рейтинге среди всех стран, занимая практически самые высокие показатели", - сообщил докладчик. Количество этапов подключения снизилось с десяти до двух. Если не требуется развитие инфраструктуры, то можно и за 10 дней сделать в режиме мобильного приложения, объявил вице-премьер.

"Одно время обострялась проблема с ремонтами, с содержанием в нормативном состоянии объектов электроэнергетики. Вот сейчас как дела обстоят?" - спросил Путин. Жесткий контроль и мониторинг, ответил собеседник. Идет переход на риск-ориентированные модели, когда оценка идет по техническому состоянию оборудования. Это позволяет эффективнее использовать средства на ремонт.

"Мы наблюдали очень сильное падение спроса во время начала пандемии и особенно тех мер, которые принимались правительствами разных стран", - сказал Новак. Но несмотря на сложности, энергетики обеспечили внутренний рынок в полном объеме. "Что касается показателей добычи нефти, мы в этом году выйдем примерно на 514 млн тонн - это на 8,4 процента меньше, чем в прошлом году", - сравнил вице-премьер. На слайдах он показал добычу в России с учетом действия соглашения между странами ОПЕК и не ОПЕК. "Примерно на 25 процентов уже добыча восстановлена была в связи с повышением темпов роста потребления в мире", - уточнил он. "Газовую отрасль меньше застигла пандемия, потому что меньше потребителей зависит от мобильности", - пояснил Новак. И уже в августе-сентябре здесь произошло восстановление. По углю показатели будут на 9-10 процентов ниже прошлогодних, а в электроэнергетике - примерно на 2,7 процента.

"Очень важный момент - о ценах на нефтепродукты, ожидаемых по итогам 2020 года", - доложил зампред правительства и показал слайды: цены на дизельное топливо стоят на месте, общий рост с начала года - всего 1,7 процента. "Тот механизм, который был разработан по вашему поручению, по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет нам держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции", - пояснил Новак. Вице-премьер обещал и дальше строго следить, чтобы цены были не выше инфляции - это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина. И отдельно показал слайд по ценам на авиакеросин - по сравнению с 2019 годом практически на 19-20 процентов ниже.

Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4 процента по сравнению с 2019 годом и составит примерно 514 млн тонн 

"Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно", - сказал Владимир Путин. "Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется", - заключил он.

Новак предложил сконцентрировать усилия на развитии внутреннего рынка и диверсификации экспорта. На внутреннем рынке важно исполнить поручение по ускорению газификации страны, считает он. Правительство подготовило новые концепции и "дорожную карту". Предлагается единый оператор, который, как в электроэнергетике, отвечал бы за подключение до забора домовладения, до потребителя. То есть будет единое окно через МФЦ и единый договор о технологическом присоединении, пояснил он.

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