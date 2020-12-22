Путин запретил "хулиганить" на топливном рынке

Президент высказал свою позицию по ценам на нефтепродукты: отрасль не должна страдать, но и с потребителями нельзя "хулиганить". Об этом зашла речь на встрече с вице-премьером Александром Новаком, который заверил, что цены на нефтепродукты держат на уровне не выше инфляции.

"Очень важный момент, - о ценах на нефтепродукты, ожидаемых по итогам 2020 года", - доложил зампред правительства. Новак показал слайды: зеленая линия - цены на дизельное топливо в этом году стоят на месте, общий рост с начала года составил всего 1,7 процента.

"Тот механизм, который был разработан по вашему поручению, по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет нам держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции", - подчеркнул Новак. "Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно 50-55 долларов за баррель", - уточнил он.

Вице-премьер обещал и дальше строго следить, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина. Он отдельно показал слайд по ценам на авиационный керосин - по сравнению с 2019 годом практически на 19-20 процентов ниже.

"Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно", - сказал Владимир Путин. "Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется", - заключил он.