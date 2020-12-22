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22.12.2020 13:57
Рубрика: Экономика

Путин запретил "хулиганить" на топливном рынке

Текст: Кира Латухина
Президент высказал свою позицию по ценам на нефтепродукты: отрасль не должна страдать, но и с потребителями нельзя "хулиганить". Об этом зашла речь на встрече с вице-премьером Александром Новаком, который заверил, что цены на нефтепродукты держат на уровне не выше инфляции.
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

"Очень важный момент, - о ценах на нефтепродукты, ожидаемых по итогам 2020 года", - доложил зампред правительства. Новак показал слайды: зеленая линия - цены на дизельное топливо в этом году стоят на месте, общий рост с начала года составил всего 1,7 процента.

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"Тот механизм, который был разработан по вашему поручению, по сглаживанию эффектов влияния мировых цен, позволяет нам держать цены на нефтепродукты на уровне не выше инфляции", - подчеркнул Новак. "Это происходит за счет демпфера, за счет того, что в период, когда цены на нефть и нефтепродукты на мировых рынках высокие, тогда демпфер платится из бюджета, а когда цены, наоборот, ниже, как сегодня это происходит, компания доплачивает в бюджет, то есть они сегодня очень солидные суммы выплачивают в бюджет. Уровень, когда это нулевой баланс, примерно 50-55 долларов за баррель", - уточнил он.

Вице-премьер обещал и дальше строго следить, чтобы цены были не выше инфляции. Это касается и бензинов, и дизельного топлива, и авиакеросина. Он отдельно показал слайд по ценам на авиационный керосин - по сравнению с 2019 годом практически на 19-20 процентов ниже.

"Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно", - сказал Владимир Путин. "Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется", - заключил он.

Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Правительство Вице-премьеры Цена на нефть

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