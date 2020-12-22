11 новогодних туров по Москве и Подмосковью появились на платформе RussPass

Цифровой туристический сервис RussPass собрал самые интересные новогодние предложения - для путешествий в одиночку, за рулем автомобиля и с семьей. В специальном разделе доступны 33 тура и шесть автомобильных маршрутов по России. Из них 11 туров - по столичному региону. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

Среди возможных вариантов - маршруты по центру столицы, включая прогулки по парку "Зарядье", Старому Арбату и Тверской улице, проспектам и бульварам. Туры позволят узнать историю Москвы, районов, например, купеческого Замоскворечья, и увидеть другие достопримечательности центра Москвы, а также запечатлеть столицу в праздничном убранстве, сияющую новогодней иллюминацией. В подборку путешествий эксперты платформы также включили самостоятельные маршруты для автотуристов по Московской области. Один из них - это путешествие длиной 342 километра, оно позволит сменить обстановку и провести целый день с семьей, заехать в хаски-деревню и прогуляться в музее под открытым небом, где установлены сказочные скульптуры.

На RussPass можно планировать праздники, выбрав туры и маршруты по Калужской, Костромской, Орловской, Псковской, Тверской, Тульской и Ярославской областям, республике Карелия, Сахалинской области и Ставропольскому краю. В их числе новогоднее путешествие по самым завораживающим местам зимней Карелии, знакомство с достопримечательности саамской земли и самобытной карельской кухней. Кроме того, среди предложений можно найти туры в новогоднюю столицу России - Калугу, знакомство с арт-парком "Никола-Ленивец" в одноименной деревне Калужской области, путешествие к легендарному Эльбрусу, активный отдых и прогулки на санях по зимнему лесу в Ярославской области, новогодние каникулы на острове Итуруп, самом большом острове Курильской гряды, и многое другое.

При планировании путешествия обращайте внимание на ограничения регионов, связанные с распространением коронавирусной инфекции.