Врач: Алкоголь и наркотики повышают риск заражения COVID-19

Употребление спиртных напитков и наркотиков повышают риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом журналистам сообщил главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

- Я могу сказать совершенно точно, что потребление алкоголя, наркотиков и никотинсодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусом и утяжеляет течение болезни, - сказал врач.

По его словам, люди, страдающие алкоголизмом, намного тяжелее переносят инфекцию.