Бесхозные пруды Москвы получат названия и ответственных за эксплуатацию

В столице во вторник депутаты Мосгордумы провели выездной круглый стол по вопросу бесхозных водных объектов города. Собрав мнения представителей различных департаментов, ГУПов, эксплуатирующих организаций, парламентарии решили выйти к столичным властям с предложением определить ответственного за эксплуатацию пока бесхозных столичных прудов. А чтобы пруды проще было в будущем идентифицировать, им дадут названия.

Как рассказал "РГ" председатель комиссии МГД по экологической политике Александр Соловьев, поднять вопрос о бесхозных прудах попросили жители. "Ко мне обратились жители, попросившие привести в порядок Нарышкинский пруды, расположенные на территории парка "Фили", - рассказал Соловьев. - Мы обошли кабинеты всех возможных инстанций, в том числе префектуру, Мосводосток, департамент ЖКХ, департамент природопользования и охраны окружающей среды, департамент культурного наследия, Мосгорпарк, администрацию парка "Фили" и другие. И везде слышали одну фразу: "Нарышкинские пруды не находятся в нашем ведении, мы не можем их привести в порядок". В результате добились разовой работы по очистке этих прудов и приведения в порядок прилегающей территории".

Изучение одного пруда сподвигло депутата на выяснение судеб похожих бесхозных водоемов, и оказалось, что их в столице немало. Это же подтвердила и замруководителя департамента ЖКХ Москвы Наталия Кораблина. По ее словам, всего в столице расположено 1075 прудов, из них 667 не имеют эксплуатирующей организации, то есть выражаясь простым языком - ничьи. Между тем для жителей близлежащих кварталов эти водные объекты являются достопримечательностями, популярными местами отдыха и прогулок с детьми, местами для рыбалки. Как рассказали представители Роспотребнадзора и департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы, никто не контролирует эти водные объекты, а значит, это места повышенной опасности в городе. Так, по данным замруководителя Мосприроды Веры Струковой, на территории особо-охраняемых природных территорий есть 80 бесхозных водоемов. По данным Мосгорпарка, аналогичных объектов на территории столичных парков более 10. Столько же бесхозных прудов на территориях, курируемых Мосгорнаследием. При этом балансодержатели территории не имеют законного права заниматься благоустройством этих водных объектов. Хотя ряд других прудов и озер, подведомственных тем же департаментам и городским структурам, зачастую приводит в порядок ГУП "Мосводосток".

"Это сложившаяся исторически традиция. С кем-то из организаций есть договора. У нас есть необходимый штат сотрудников, есть оборудование, опыт работы, но у нас нет финансовых резервов заниматься приведением в порядок бесхозных прудов, - сказала представитель компании Ирина Доркина. - Если нам поручат такую работу, выделят финансирование, то мы будем ее вести".

В настоящее время работы по бесхозным прудам идут лишь после обращения жителей. Так, по данным департамента ЖКХ Москвы, в период с 2011 по 2020 год были приведены в порядок и благоустроены 68 таких бесхозных прудов. В планах с 2021 по 2023 год благоустроить 57 прудов. Чтобы не делать благоустройство разовой акцией, депутаты решили выйти с обращением к столичным властям об определении эксплуатирующей организации пока бесхозных прудов.

"Нужно синхронизировать работу различных программ по благоустройству, включив и эти, пока брошенные водоемы, в перечень работ, - сказал зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов. - Еще стоит подумать над безопасностью водоемов, разместить информацию для жителей и, может быть, повысить туристическую привлекательность".

Как добавил Соловьев, все столичные пруды так или иначе находятся на столичной или федеральной земле. Нужно привести их порядок, а заодно безымянным дать имя.

До конца этой недели комиссия по экологической политике будет собирать предложения депутатов, и до конца года обещает выйти с предложением к столичным властям. Впрочем, депутат Соловьев быстрого решения по прудам не ждет. Но по его словам, то что этим вопросом занялись, уже хорошая новость.