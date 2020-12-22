Бюджеты регионов Черноземья региональные парламенты в нынешнем году принимают как никогда поздно - в декабре. Причиной тому стали, с одной стороны, потери казны из-за продолжающейся пандемии, посчитать которые очень сложно, с другой - появление законодательства об инициативном бюджетировании, которое обязывает чиновников и депутатов внимательнее прислушиваться к жителям и формировать расходную часть в том числе и с учетом конкретных пожеланий населения.

Крупные платят больше

Слушания в регионах начинались с обсуждения доходной части бюджета на предстоящий год и трехлетку в целом. Белгородская казна сверстана с доходами в 95,2 миллиарда рублей, Липецкая - в 67,4 миллиарда, Курская - почти в 63,5, Орловская - в 39,8 миллиарда рублей. Собственные доходы региональных бюджетов или останутся на уровне нынешнего года, или снизятся.

Замглавы Белгородской области, руководитель департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик, отметил что львиную долю собственных доходов традиционно обеспечит крупный бизнес. Главным источником доходов остается налог на прибыль - его процент варьируется от 37 до 40. За ним следует налог на доходы физлиц. Так как большая часть трудоспособного населения занята на крупных предприятиях, то и он зависит от их деятельности.

С одной стороны, это успокаивает тех, кто волнуется из-за потерь малого предпринимательства, вынужденного работать в условиях ограничений несколько месяцев, с другой - заставляет обратить внимание на положение ведущих налогоплательщиков региона. Но экономическая ситуация на некоторых промышленных гигантах оставляет желать лучшего.

- В 2020 году снижение налога на прибыль на 37 процентов произошло только на Михайловском ГОКе, - констатировала исполняющая обязанности председателя комитета финансов Курской области Ольга Родионова. - И, по прогнозам на 2021 год, эта тенденция продолжится. Безвозмездные поступления из федерального бюджета будут ниже на десять миллиардов. - они составят 14,2 миллиарда рублей. Снижение - 41 процент.

В Орловской области поступления от НДФЛ перекрывают налог на прибыль. На публичных слушаниях было заявлено, что поступления от налога на доходы физлиц здесь составляют 7,6 миллиарда рублей, а от налога прибыль - 4,8 миллиарда.

Процент акцизов в структуре собственных доходов значительно разнится в зависимости от субъекта. Наибольшую долю - свыше 18 процентов - он занимает в Орловской области и запланирован в сумме почти 3,8 миллиарда рублей. Важно не допустить снижения его поступлений: так, в Липецкой области в нынешнем году недосчитались свыше 470 миллионов рублей акцизов на нефтепродукты.

Региональная власть не оставляет надежды на дополнительное финансирование дорожной отрасли из федерального центра

По налогу на имущество тоже есть вопросы. В той же Орловской области решили более активно проводить инвентаризацию - чтобы налогооблагаемая база была как можно скорее актуализирована. И это логично: налог на имущество организаций здесь составляет 1,9 миллиарда и превышает 9 процентов от общего объема налоговых и неналоговых доходов.

К слову, в будущем году только орловский бюджет сверстан без дефицита. Из-за значительного государственного долга в регионе не допускают превышения расходной части над доходной.

Необходимый процент

Расходная часть бюджета Белгородчины составляет 102,7 миллиарда рублей. В Липецкой области на расходы распланирована сумма в 69,4 миллиарда, в Курской - 64,3, в Орловской - равные доходной части 39,8 миллиарда рублей. Большая часть средств традиционно выделена на образование, культуру, здравоохранение, социальную поддержку. Председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов, говоря о предстоящих тратах, отметил, что в будущем году придется "как никогда жить по средствам".

Ольга Родионова уточнила, что расходная часть версталась с учетом новых социально-экономических рисков: в этом году из казны пришлось выделить свыше шести миллиардов рублей на борьбу с пандемией коронавируса.

- И на 2021 год расходы неоднозначны, - отметила она. - Региону понадобятся средства как на поддержку экономики, так и жизни и здоровья граждан.

Поэтому администрация региона усилит контрольные функции и часть расходов сделает адресными. Наибольшая сумма - свыше 19,5 миллиарда рублей или 30,5 процента общий расходов казны - как раз и пойдет на социальную политику. На образование направят 18,9 миллиарда рублей, на здравоохранение - почти 4,8 миллиарда, на культуру и кинематографию - 830 миллионов.

В Белгородской области в структуре социальных расходов лидирует сфера образования: на нее запланировано 24,7 миллиарда рублей. В облдуме отметили, что по сравнению с прошлым годом сумма больше на 17,5 процента. Связано это с запланированным ростом заработной платы педагогов. Кроме того, дополнительных финансов требует материальная база учебных заведений, необходимость приобретать средства защиты против вируса, а также рост федерального финансирования на реализацию нацпроекта "Образование" для которого необходимо предусмотреть региональную часть.

Организации здравоохранения получат из белгородского бюджета 18,5 миллиарда рублей. Традиционно внимание уделят первичной медпомощи. На социальную поддержку выделят свыше 14 миллиардов.

На социальные расходы регионам уже добавили средств из федеральной казны. Так, бюджет Липецкой области к очередному чтению вырос сразу на пять миллиардов рублей.

- Половина дополнительных средств направлена на социальную политику, - отметил председатель Липецкого областного Совета Павел Путилин. Он добавил, что дополнительно из федерального центра направлено свыше 1,1 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, а также более 470 миллионов рублей - тем семьям, где родился третий или последующий ребенок.

В целом же, на развитие образования Липецкой области предусмотрено 15,1 миллиарда рублей, здравоохранение - 5,9 миллиарда. Строительство школ, детских садов, модульных ФАПов, новых корпусов больниц и поликлиник в регионе продолжится.

Приоритетом социальной политики липчане считают снижение уровня бедности. Здесь продолжат практику социальных контрактов с семьями в сложной жизненной ситуации. На эти цели предусмотрено свыше 350 миллионов рублей. И от этих средств региональные чиновники ожидают кумулятивный эффект: с одной стороны, в регионе станет больше зажиточных семей, которым не потребуются пособия и льготы, с другой - укрепится сегмент малого предпринимательства. Ведь механизмом социального контракта, который предусматривает выплату 250 тысяч рублей на старт собственного дела, все чаще пользуются липчане для открытия микробизнеса не только в городах, но и в селах.

В расходной части орловского бюджета также большое внимание уделено образованию и здравоохранению. Так, на первую сферу изначально было запланировано почти 8 миллиардов рублей, на вторую - свыше 3,3 миллиарда. Ко второму чтению главного финансового документа в казну заложили дополнительные средства. Глава облдепартамента финансов Елена Сапожникова отметила, что на здравоохранение направят еще почти 536 миллионов рублей, и эти средства пойдут в том числе на обеспечение медучреждений томографами .

Дороги перемен

Особое внимание уделяется наполнению дорожных фондов. При этом впервые за долгие годы в Белгородской области расходы на дорожную инфраструктуру сократились - причем почти на 50 процентов: с нынешних 18 миллиардов до 9,6 миллиарда рублей. Причиной тому названо уменьшение федерального финансирования.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Белгородской облдумы Михаил Савченко напомнил, что дороги - это визитная карточка региона. В правительстве области отметили, что, во-первых, транспортная инфраструктура сейчас отвечает всем современным требованиям, а строить новые объекты - значит, действовать на опережение. Во-вторых, власти все же не оставляют надежды на дополнительные ассигнования из федерального центра. В нынешнем году, к примеру, белгородцы получили в середине года 1,7 миллиарда рублей после того, как уже в начале июня сдали все те дороги, которые реконструировали и отремонтировали в рамках профильного национального проекта.

На строительство реконструкцию и ремонт дорог Курской области направят свыше 6 миллиардов рублей. Любопытно, что ранее здесь приняли проект закона о том, что источником для дорожного фонда могут стать в том числе безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, добровольные пожертвования и трансферты из федеральной казны Приоритетными станут ключевые транспортные магистрали в муниципалитетах. Из регионального бюджета на них выделят свыше миллиарда.

В Орловской области - похожая ситуация. Общий объем дорожного фонда превышает 5,5 миллиарда рублей, из которых свыше 2,5 миллиарда - будут предоставлены муниципалитетам на на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог.

Финансисты отмечают, что бюджеты будущего года - при всей напряженности - можно назвать умеренно-оптимистичным. Однако корректировки не исключены.