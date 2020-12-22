Денис Проценко - о страшилках вокруг коронавируса

Вокруг коронавируса ходит очень много страшилок. Самые популярные из них прокомментировал в своем интервью "Российской газете" главный врач Московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. В частности, отвечая на вопрос о том, надо ли бояться подключения к ИВЛ, он рассказал:

- Аппарат искусственной вентиляции легких появился не с ковидом. Скорее, наоборот, наша специальность, возникшая в конце 60-х годов прошлого века, во многом связана с появлением возможности протезирования функции внешнего дыхания. И проведение респираторной поддержки в любом виде - неинвазивной вентиляции легких или с помощью ИВЛ - лишь инструменты борьбы с критическим состоянием. Другое дело, что перевод на искусственную вентиляцию легких - более серьезное вмешательство, крайняя мера спасения жизни. Да, летальность достаточно высокая, но она была бы стопроцентной у таких пациентов, если бы не искусственная вентиляция легких. Надо понимать, что при здоровых легких никто никого к ИВЛ не подключит. Это мера, которая применяется при наиболее тяжелом поражении органов дыхания.

Говоря о том, что происходит с коронавирусным пациентом в реанимации, Денис Проценко рассказал:

- Сегодня в 99 процентах случаев пациентов с коронавирусом госпитализируют, потому что у них развивается синдром острой дыхательной недостаточности. Это значит, что пораженные вирусом легкие теряют свою главную функцию - перестают доставлять кислород из воздуха. Его содержание в крови начинает снижаться. Сатурацию может восстановить кислородная поддержка с помощью лицевой маски в терапевтическом отделении. И только если это не помогает и содержание кислорода в крови становится меньше 90 процентов, больного переводят в отделение реанимации. Ну, а там имеется целый комплекс обследований и мер ведения пациента. Один из приемов, например, переворот пациента на живот - очень помогает для улучшения оксигенации. Применяются и различные виды респираторной терапии. Высокопоточный кислород, неинвазивная вентиляция легких и другие.

Полный текст интервью читайте в номере "РГ" от 23 декабря:

Денис Проценко: В борьбе с коронавирусом Коммунарка - не одиноко плывущий корабль, а часть большой Московской эскадры