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22.12.2020 14:20
Рубрика: Общество

Денис Проценко: Третья волна коронавируса впереди

Текст: Любовь Проценко
Денис Проценко, главный врач больницы в Коммунарке, принявшей самого первого в России пациента с COVID-19, считает, что после второй волны пандемии коронавирусной инфекции нас ждет и третья.

В своем интервью "Российской газете" он рассказал: "Это не мой прогноз, трезвого исторического анализа". И привел примеры: все предыдущие эпидемии - испанки, азиатский грипп, свиной, птичий грипп... Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Надо ли с таким диагнозом обязательно стремиться попасть в больницу? Говоря об этом, Денис Проценко рассказал: "Сейчас мы не кладем на койку всех пациентов, как весной, когда само слово ковид было уже показанием для госпитализации. За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение. В стационарном лечении нуждаются как раз наиболее тяжелые пациенты, главным образом, кислородозависимые".

Где заразившимся в Москве лучше лечиться: в капитальных стационарах или временных госпиталях, открывшимся во время пандемии на ВДНХ, Ледовом дворце "Крылатское", парке Сокольники и других? По мнению главврача, различий в качестве лечения между резервным и постоянным госпиталем нет никаких. Он говорит уверенностью об этом, так как участвовал в создании запасных госпиталей в составе рабочей группы как главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии департамента здравоохранения Москвы.

Полный текст интервью с Денисом Проценко читайте в номере "РГ" от 23 декабря.

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