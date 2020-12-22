Москвичей из-за COVID-19 просят отмечать Новый год дома

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина из-за угрозы распространения COVID-19 порекомендовала встречать Новый год в узком семейном кругу.

По ее словам, от встреч с друзьями и родственниками в новогоднюю ночь лучше отказаться. Праздник в сложившихся обстоятельствах, подчеркнула она, целесообразнее провести дома. Тех, кто все же решится куда-то поехать, врач призывает не забывать об элементарных правилах личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиками. Советует Сметанина также носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

По возможности, говорит она, от посещения общественных мест стоит отказаться. Гулять же лучше всего в парках и лесах.