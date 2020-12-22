Новости

Врач посоветовала отказаться от Деда Мороза и Снегурочки на Новый год 15:57
В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод 15:55
В России могут ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов 15:54
На стадионе "Фишт" установили елку из футбольных мячей 15:42
Российский актер Алексей Гуськов попал в украинский "черный список" 15:41
Липецкие и уральские школьники собрали рекордное количество макулатуры 15:28
Профсоюзы Беларуси осудили санкции Евросоюза 15:27
Сергей Маковецкий победил коронавирус 15:25
В Китае назвали лучших переводчиков с русского языка 15:20
Москвичей из-за COVID-19 просят отмечать Новый год дома 15:18
В Башкирии суд оставил в силе приговор супругам, укравшим 25 млн рублей 15:16
Врач: Алкоголь и наркотики повышают риск заражения COVID-19 15:08
В Подмосковье мужчина погиб после селфи на ЛЭП 15:07
Лауреат "Оскара" Педро Альмодовар назвал главные фильмы 2020 года 15:01
СМИ: Тренер Жардим просит у "Спартака" шесть миллионов евро в год 14:58
Четверо туристов погибли в горной реке в Мексике 14:52
Трутнев заявил о сильном сокращении оттока населения с Дальнего Востока 14:45
Путину доложат о новой публикации по делу Сафронова 14:44
На жителя Великого Новгорода завели дело за убийство кошки 14:38
Президент подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев 14:37
Песков заявил о мании преследования и величия у Навального 14:34
В Британии на фоне пандемии вырос спрос на ковры 14:32
Сильный снегопад накроет среднюю полосу России 14:31
Интерпол: Преступные синдикаты нашли в вакцине "жидкое золото" 14:30
До конца мая в Беларуси планируют вакцинировать 1,2 млн человек 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 15:18
Рубрика: Общество

Москвичей из-за COVID-19 просят отмечать Новый год дома

Текст: Сергей Жуков

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина из-за угрозы распространения COVID-19 порекомендовала встречать Новый год в узком семейном кругу.

Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
ВЦИОМ: Большинство россиян встретят Новый год дома

По ее словам, от встреч с друзьями и родственниками в новогоднюю ночь лучше отказаться. Праздник в сложившихся обстоятельствах, подчеркнула она, целесообразнее провести дома. Тех, кто все же решится куда-то поехать, врач призывает не забывать об элементарных правилах личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиками. Советует Сметанина также носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

По возможности, говорит она, от посещения общественных мест стоит отказаться. Гулять же лучше всего в парках и лесах.

В регионах Общество Здоровье Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
В Кремле назвали новые санкции США "пинком" для двусторонних отношений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
Утверждены санитарные требования к работе школ до 2027 года
Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации