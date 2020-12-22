На Нововоронежской АЭС назвали самых талантливых работников 2020 года

Новости

Врач посоветовала отказаться от Деда Мороза и Снегурочки на Новый год 15:57
В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод 15:55
В России могут ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов 15:54
На стадионе "Фишт" установили елку из футбольных мячей 15:42
Российский актер Алексей Гуськов попал в украинский "черный список" 15:41
Липецкие и уральские школьники собрали рекордное количество макулатуры 15:28
Профсоюзы Беларуси осудили санкции Евросоюза 15:27
Сергей Маковецкий победил коронавирус 15:25
В Китае назвали лучших переводчиков с русского языка 15:20
Москвичей из-за COVID-19 просят отмечать Новый год дома 15:18
В Башкирии суд оставил в силе приговор супругам, укравшим 25 млн рублей 15:16
Врач: Алкоголь и наркотики повышают риск заражения COVID-19 15:08
В Подмосковье мужчина погиб после селфи на ЛЭП 15:07
Лауреат "Оскара" Педро Альмодовар назвал главные фильмы 2020 года 15:01
СМИ: Тренер Жардим просит у "Спартака" шесть миллионов евро в год 14:58
Четверо туристов погибли в горной реке в Мексике 14:52
Трутнев заявил о сильном сокращении оттока населения с Дальнего Востока 14:45
Путину доложат о новой публикации по делу Сафронова 14:44
На жителя Великого Новгорода завели дело за убийство кошки 14:38
Президент подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев 14:37
Песков заявил о мании преследования и величия у Навального 14:34
В Британии на фоне пандемии вырос спрос на ковры 14:32
Сильный снегопад накроет среднюю полосу России 14:31
Интерпол: Преступные синдикаты нашли в вакцине "жидкое золото" 14:30
До конца мая в Беларуси планируют вакцинировать 1,2 млн человек 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 15:30

На Нововоронежской АЭС назвали самых талантливых работников 2020 года

В Нововоронеже прошел гала-концерт смотра-конкурса художественной самодеятельности "Таланты Нововоронежской АЭС-2020", посвященного 75-летию Великой Победы и 75-летию атомной промышленности.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Конкурс проводится раз в два года с целью развития массового самодеятельного творчества, выявления ярких, талантливых коллективов и исполнителей среди работников предприятия, поддержки развития и реализации их творческого потенциала. Также конкурс помогает сохранить лучшие традиции самодеятельности на производстве и формирует позитивный морально-психологический климат среди работников НВ АЭС, всесторонне развивает творческий потенциал сотрудников.

Смотр-конкурс проходил в два этапа. Первый - отборочный, включал репетиции и проработку номеров с профессиональными музыкантами, исполнителями, танцорами. Второй - гала-концерт.

Конкурс проводился по восьми номинациям: от декоративно-прикладного искусства до театрализованного представления. Каждый участник оценивался по десятку критериев.

Фото: Нововоронежская АЭС
В Воронежской области начинается реализация проекта Росатома

Гала-концерт прошел с соблюдением всех профилактических мер и без зрителей. Номера были отсняты на видео. Впоследствии их смонтируют и сделают полноценный видеоконцерт, который покажут по местному телевидению.

Организатором конкурса традиционно выступил профсоюз Нововоронежской АЭС.

"Гала-концерт конкурса "Таланты Нововоронежской АЭС" мы традиционно проводим незадолго до самого светлого, доброго и любимого праздника в году - Дня Энергетика. 2020-ый год был непростым для всех. И тем важнее стало для профсоюза внести частичку позитива и тепла в нашу жизнь", - отметил председатель профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко.

"Атомщики - очень разносторонние, интересные люди. Без творчества наши работники не могут. Такие конкурсы дают возможность проявить себя во всех областях, они приносят радость и помогают по-новому взглянуть даже на свою работу. С каждым годом количество желающих выйти на сцену, чтобы спеть, станцевать, прочитать стихи растет. Руководство и Профсоюз Нововоронежской АЭС активно поддерживает инициативу работников", - сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

В этом году на конкурс подали 51 заявку от различных подразделений Нововоронежской АЭС и Совета ветеранов атомной станции. Для гала-концерта отобрали 27 лучших номеров. Параллельно провели выставку декоративно-прикладного творчества. Победители и призеры смотра-конкурса получили дипломы и денежные призы.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
В Кремле назвали новые санкции США "пинком" для двусторонних отношений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
Утверждены санитарные требования к работе школ до 2027 года
Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей