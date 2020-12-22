Названа дата прихода циклона "Грета" в Москву

Североатлантический снежный циклон "Грета" должен прийти в столичный регион в предстоящую пятницу, сообщает центр погоды "Фобос".

В этот день "Грета" обрушит на Москву до четверти месячной нормы осадков. Высота сугробов в столице достигнет 15, а в Подмосковье - даже 20 сантиметров.

Из-за метелей серьезно ухудшится видимость на дорогах, возможны даже перебои в авиасообщении. Окончательно циклон уйдет в воскресенье. В этот день, по прогнозам синоптиков, будут созданы идеальные условия для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе: небольшой снег и минус 5-7 градусов.