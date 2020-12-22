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22.12.2020 22:02
Рубрика: Общество

Названа дата прихода циклона "Грета" в Москву

Текст: Сергей Бабкин

Североатлантический снежный циклон "Грета" должен прийти в столичный регион в предстоящую пятницу, сообщает центр погоды "Фобос".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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В этот день "Грета" обрушит на Москву до четверти месячной нормы осадков. Высота сугробов в столице достигнет 15, а в Подмосковье - даже 20 сантиметров.

Из-за метелей серьезно ухудшится видимость на дорогах, возможны даже перебои в авиасообщении. Окончательно циклон уйдет в воскресенье. В этот день, по прогнозам синоптиков, будут созданы идеальные условия для прогулок и занятий спортом на свежем воздухе: небольшой снег и минус 5-7 градусов.

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