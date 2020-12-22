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22.12.2020 11:23
Рубрика: Экономика

Новогоднее обращение президента покажут в московском метро

Текст: Александр Мелешенко

Традиционное обращение президента Владимира Путина в новогоднюю ночь будет транслироваться на экранах в вагонах столичного метро - увидеть его смогут даже те, кто в этот момент будет находиться в подземке. Об этом заявил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

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"Для тех, кто встретит Новый год в транспорте - на 15 тысячах экранов будем транслировать обращение президента России", - цитирует его ТАСС. Поскольку экраны в вагонах работают без звука, трансляция будет снабжена субтитрами.

Напомним, проезд в московском метро и МЦК будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Общественный транспорт будет работать всю ночь.

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