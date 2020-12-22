По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов

Десятки увешанных гирляндами трамваев и электробусов поедут по столице с 25 декабря. Отступать от многолетней традиции в этом году город не будет. Об этом рассказал в эфире Первого канала заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В конце этой недели мы запускаем большое количество новых, ярких, праздничных электробусов и трамваев, их будет несколько десятков. Уверен, что все без исключения москвичи, не только в центральной части города, увидят этот замечательный новогодний транспорт. С пятницы он будет курсировать", - сказал Ликсутов.

В частности, как и в прошлом году, такие трамваи увидеть можно будет по маршрутам от Белорусского вокзала в сторону театра Советской Армии, от Садового кольца на юг города, и по югу города, в частности на улице Кировоградской. Трамваи будут "наряжены" и в светящийся панцирь из гирлянд и украшены одиночными нитками гирлянд. Как ожидается, за время каникул они перевезут около 1,1 млн пассажиров.

Напомним, что ранее несколько входов в метро было украшены новогодними шапками. Так, один головной убор повесили на букву "М" у бокового входа на станцию метро "Белорусская"-радиальная.

А вчера, в понедельник, по Кольцевой линии Мосметро поехал новогодний поезд "Еж". В будние дни он будет курсировать до 21:00, а в выходные его конечной станет станция "Белорусская" в 19:27. За все время каникул он перевезет более 330 тыс. пассажиров.