Новости

Сони заснули до весны в Московском зоопарке 11:43
В Челябинске прокуратура назвала причины срыва сроков сдачи набережной 11:40
В авариях с сигвеями и электросамокатами за 9 месяцев погибли 4 человека 11:31
Новогоднее обращение президента покажут в московском метро 11:23
По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов 11:20
Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок туристов в Абхазию 11:17
Власти: Москвичей не штрафуют за посещение ресторанов после 23:00 11:13
В Подмосковье соседи устроили перестрелку из-за ссоры в чате 11:10
"Отель "У погибшего альпиниста" Стругацких получит новую экранизацию 11:04
Apple Car выйдет в 2024 году 10:45
Умер один из создателей "Чужих" и "Баек из склепа" Дэвид Гайлер 10:44
11 новогодних туров по Москве и Подмосковью появились на платформе RussPass 10:42
Вяльбе обвинила норвежских лыжников в неуважении 10:16
Госдума почтила минутой молчания память депутата Шурчанова 10:12
Мишустин назначил нового главу Корпорации МСП 10:09
Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов 10:04
В Оренбуржье два человека пострадали при взрыве газа 09:59
Более 20 тысяч предпринимателей прошли обучение в "Онлайн-академии МБМ" 09:57
Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность яблок для здоровья 09:52
Роскомнадзор признал YouTube лидером по фейкам в 2020 году 09:41
Оперштаб: Еще 5003 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Начальник штаба ВМС Японии заразился коронавирусом 09:04
Глава Екатеринбурга покинул свой пост 09:04
Тимур Бекмамбетов и Гоша Куценко выпускают новогодний фильм-игру 09:00
Все ангиографические комплексы в Москве объединены в цифровом пространстве 08:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 11:20
Рубрика: Общество

По столице запустят десятки украшенных трамваев и электробусов

Текст: Ирина Огилько

Десятки увешанных гирляндами трамваев и электробусов поедут по столице с 25 декабря. Отступать от многолетней традиции в этом году город не будет. Об этом рассказал в эфире Первого канала заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Фото: REUTERS
В Москве открылись елочные базары

"В конце этой недели мы запускаем большое количество новых, ярких, праздничных электробусов и трамваев, их будет несколько десятков. Уверен, что все без исключения москвичи, не только в центральной части города, увидят этот замечательный новогодний транспорт. С пятницы он будет курсировать", - сказал Ликсутов.

В частности, как и в прошлом году, такие трамваи увидеть можно будет по маршрутам от Белорусского вокзала в сторону театра Советской Армии, от Садового кольца на юг города, и по югу города, в частности на улице Кировоградской. Трамваи будут "наряжены" и в светящийся панцирь из гирлянд и украшены одиночными нитками гирлянд. Как ожидается, за время каникул они перевезут около 1,1 млн пассажиров.

Напомним, что ранее несколько входов в метро было украшены новогодними шапками. Так, один головной убор повесили на букву "М" у бокового входа на станцию метро "Белорусская"-радиальная.

А вчера, в понедельник, по Кольцевой линии Мосметро поехал новогодний поезд "Еж". В будние дни он будет курсировать до 21:00, а в выходные его конечной станет станция "Белорусская" в 19:27. За все время каникул он перевезет более 330 тыс. пассажиров.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
США применят экспортные ограничения к 45 компаниям из России
Курс евро превысил 92 рубля
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
COVID-19 добрался до Антарктиды
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации